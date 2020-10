Greenway overtuigt vier andere Gentse restaurants om hun vleesklassiekers om te toveren naar vegetarische gerechten Jill Dhondt en Sabine Van Damme

01 oktober 2020

12u29 4 Gent Naar aanleiding van Wereld Veggie Dag dagen de vegetarische pionier Greenway en leverplatform Deliveroo 38 Belgische restaurants uit om een week lang hun vleesklassiekers om te toveren naar een vegetarisch alternatief. In Gent nemen Otomat, Poule & Poulette, Ellis Gourmet Burger en Bocca deel aan de actie.

Op donderdag 1 oktober is het opnieuw Wereld Veggie Dag en dat wouden Greenway en Deliveroo niet zomaar laten voorbij gaan. Ze konden 38 restaurants over het hele land overtuigen om een week lang hun vleesklassieker om te toveren tot een lekker, vegetarisch alternatief. Zo bouwde de chef van Ellis Burgers de Mexican Pepper Burger om tot een Crazy Red Veggie Burger, en voorziet het kiprestaurant Poule & Poulette vegetarische aperoballetjes, vol-au-vent en Caesar Salad.

“Vegetarisch eten is vandaag veel meer dan een saai slaatje. Er zijn talloze alternatieven voor vlees en vis beschikbaar”, zegt Rodolphe Van Nuffel van Deliveroo. “Dat merk je ook aan het aanbod op ons leverplatform. Zo’n 5 jaar geleden telde de Belgische Deliveroo 10 restaurants met vegetarische opties, terwijl dat er vandaag maar liefst 435 zijn. Een leuk weetje: van de 13 Belgische steden waar Deliveroo actief is, komen de meeste vegetarische bestellingen uit Gent. De vegetarische spaghetti van Kastart is daar het meest bestelde gerecht.”