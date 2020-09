Greenpeace voert actie tegen parkeerplaatsen aan Sint-Jacobs: “Laat de terrassen ook na corona staan” Cedric Matthys

12 september 2020

17u48 0 Gent De lokale afdeling van Greenpeace heeft zaterdag actie gevoerd aan de Sint-Jacobskerk in Gent. De vrijwilligers willen dat daar -en eigenlijk overal in België- minder openbare ruimte wordt ingenomen door geparkeerde wagens. “Sinds corona zijn een deel van de staanplaatsen hier vervangen door terrassen", zegt communicatieverantwoordelijke Jonas Busseniers. “Dat zou van ons altijd zo mogen zijn.”

Wat kan je allemaal aanvangen met 12 vierkante meter? Het is een vraag die volgens Greenpeace veel meer Gentenaars zich moeten stellen. De milieuorganisatie kocht een ticket voor een parkeerplaats aan de Sint-Jacobskerk, maar parkeerde er geen wagen. De vrijwilligers zetten op de 12 vierkante meter onder meer een tafelvoetbaltafel, een schildersezel en wat bloemen.

“Het is vandaag International Parking Day”, legt communicatieverantwoordelijke Jonas Busseniers uit. “In Leuven, Namen, Hasselt, Brussel en Antwerpen doen we hetzelfde. We tonen de mensen wat we allemaal kunnen doen met de openbare ruimte die wordt ingenomen door wagens. Hier op Sint-Jacobs zijn sinds corona een deel van de staanplaatsen vervangen door terrassen. Dat vinden we een tof initiatief, maar het is spijtig genoeg tijdelijk. Wij hopen dat er structureel iets verandert.”

(lees verder onder de foto)

Boom of grasperkje

International Parking Day ontstond in 2005 in San Francisco. Sindsdien is de idee om parkeerplaatsen in te palmen uit protest al vaak gekopieerd. Zo kwam het Gents MilieuFront in het verleden al met soortgelijke initiatieven op de proppen. De organisatie berekende dat 30 procent van de Gentse gezinnen geen eigen wagen bezit. “De afgelopen tien jaar is de trend duidelijk”, klonk het. “Er zijn steeds meer autoloze gezinnen in Gent. Gentenaars krijgen een gratis bewonersvergunning om op straat te parkeren. Wel, wij vinden dat Gentenaars zonder wagen recht hebben op evenveel voorbehouden ruimte, namelijk 12 vierkante meter. Daar kunnen we dan een boom aanplanten of een grasperkje aanleggen.”