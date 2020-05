Greenpeace schenkt 1000 mondmaskers aan Gentse jeugd Jill Dhondt

29 mei 2020

09u04 0 Gent De milieuorganisatie Greenpeace geeft duizend mondmaskers aan de Gentse vzw JONG. De jeugdwerkers zullen de maskers rondbrengen naar de kwetsbare kinderen en jongeren in de buurt.

Aanvankelijk waren de mondmaskers bedoeld voor vzw Humain dat hulp biedt aan vluchtelingen in Noord-Franse kampen. Toen vzw Jong liet weten dat er heel wat Gentse kinderen en jongeren opgroeien in precaire levensomstandigheden, besliste Greenpeace om beide organisaties 1000 mondmaskers te bezorgen. “Het doel is om mondmaskers te maken voor mensen die vergeten worden, en veel risico lopen om besmet te geraken”, zegt Muriel De Pauw van Greenpeace. De jeugdwelzijnswerkers van vzw JONG zullen de geschonken maskers doorgeven aan de kwetsbare kinderen en jongeren waarmee ze samenwerken.