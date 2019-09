Green Guide voor Gent, naar Berlijns voorbeeld Sabine Van Damme

17 september 2019

10u06 2 Gent Twee twintigers uit Gent hebben een online ‘groene gids’ voor de stad gemaakt. Je vindt er een hoop ecologische plekjes in de Arteveldestad, van winkels tot parken. Handig voor wie duurzaam wil consumeren. “We zagen dit in Berlijn, en vonden het een geweldig idee, vandaar”, zegt Laura Van den Bossche.

Laura Van den Bossche (24) woont haar hele leven al in Gent, haar Italiaanse vriend Roberto Medico (27) woont hier nu drie jaar. Samen hebben ze zich bezig gehouden om ‘ecologisch Gent’ in kaart te brengen. “In Gent waait al langer een groene wind, maar nog niet iedereen vindt de weg naar al die eco plekjes”, zegt Laura. “Daar willen we met ‘Green Guide Ghent’ verandering in brengen. In Berlijn hebben ze iets gelijkaardigs, een kaart die alle duurzame winkels, restaurants en evenementen oplijst. Dat wilden we hier ook. Zo wordt het voor iedereen die dat wil een stuk makkelijker om duurzaam te consumeren.”

Green Guide Ghent is er voorlopig alleen online, al sluit Laura niet uit dat er ooit een gedrukte versie komt. “Maar voorlopig is het dus een soort gratis online en duurzaam clubhuis voor wie groen wil leven in Gent. We hebben zoveel mogelijk plekken en zaken in aart gebracht, en hoeden ons voor bedrijven die eventueel onterecht op ons platform zouden willen raken. Maar we hopen wel dat zaken die écht duurzaam zijn ons zelf contacteren. Want de stad verandert uiteraard elke dag, er komen elke dag wel nieuwe zaken bij.”

Green Guide Ghent bestaat voorlopig enkel in het Engels, omdat op die manier ook toeristen er gebruik kunnen van maken. De site biedt trouwens meer dan enkel adressen uit de ‘eco scene’. Er is ook plaats voor info en interviews, zodat gebruikers de mens achter de onderneming kunnen leren kennen.” De website heeft een kaart, maar ook aparte rubrieken. De Green Guide is ingedeeld in ‘food’, ‘fashion’, ‘market’, en ‘green space’. Er is ook een eco-activiteitenkalender.

Laura en Roberto hopen dat hun initiatief navolging krijgt in andere steden. Je vindt de groene tips op voor onze stad op greenguideghent.com.