Gravensteen verpulvert bezoekersrecord, S.M.A.K. krijgt klappen

Erik De Troyer

10 januari 2020

12u54 0 Gent De Gentse musea en historische gebouwen kregen het afgelopen jaar 8% meer bezoekers over de vloer. Die stijging is grotendeels te danken aan het Gravensteen dat zijn vorige record verpulvert. Het S.M.A.K. dat vorig jaar een 20-jarig jubileum vierde krijgt dan weer een forse klap.

GRAVENSTEEN (+67.409 bezoekers)

Het Gravensteen is dé grote toeristische attractie van de stad. Vorig jaar verbrak het Gravensteen al het record met 387.284 bezoekers. Dit jaar zijn dat er al 454.693, dat is 67.409 bezoekers meer dan in 2018, ofwel een stijging van 17%. Het doel van de stad was om jaarlijks een half miljoen bezoekers te lokken. Dat doel lijkt nu wel makkelijk haalbaar. Het Gravensteen krijgt tegen 2023 een make-over om de enorme toestroom aan toeristen de baas te kunnen. Het Gravensteen zal dan onder andere een aparte in- en uitgang krijgen.

BELFORT (+6.884 bezoekers)

In totaal beklommen 155.449 bezoekers te toren van het Belfort. Een stijging van 4,6% renopzicht van 2018. De beiaardier zorgt voor wat extra aandacht.

SINT-PIETERSABDIJ (+ 35.532 bezoekers)

De tentoonstelling Lang Leve de Muziek kende veel succes en ook de najaarstentoonstelling. Circle of Life met fotografie van Lieve Blancquaert was een absolute publiekslieveling met maar liefst 40.692 bezoekers op 3,5 maand. Zo klokt de Sint-Pietersabdij af op 35.532 bezoekers meer dan het wat kalme jaar 2018.

STAM (+7.225 bezoekers)

Het STAM telde 71.260 bezoekers in 2019. ‘Het museum van de misdaad’ ,’Vlaamse Meesters in Situ’ en de expo ‘Ondergronds’ zorgden daarvoor. Een stijging met 7.225 bezoekers.

INDUSTRIEMUSEUM (-1.122 bezoekers)

Het voormalige MIAT werd omgedoopt tot het Industriemuseum. De nieuwe naam zorgt niet echt voor een boost. Het museum blijft al drie jaar op een rij net boven de 40.000 bezoekers hangen. In 2019 bleef de teller staan op 41.246 stuks.

S.M.A.K. (-9.313 bezoekers)

Het S.M.A.K. krijgt een klap. In 2019 bestond het museum 20 jaar en dat werd ‘gevierd’ met de expo ‘Highlights for a Future | de Collectie (1)’. Het S.M.A.K. besliste daar een nogal eigenzinnige tentoonstelling van te maken. Een terugblik met nauwelijks kunstwerken die er ook stonden 20 jaar geleden. Dat liet zich voelen in de cijfers. Van 102.346 bezoekers naar 93.033 bezoekers. Een verlies van 9.313 bezoekers. Ook de affichecampagne ‘Het S.M.A.K. is te klein’ kon daar geen verandering in brengen.

Museum voor Schone Kunsten (-2.850 bezoekers)

Een exact cijfers is er niet voor het MSK. Het blijft hangen net onder de 100.000 bezoeker tegenover 102.850 bezoekers een jaar eerder maar wel eens stijgende trend over meerdere jaren. Met de tentoonstelling Van Eyck, een optische revolutie in het verschiet lijkt het er op dat het MSK volgend jaar sowieso voor een recordjaar gaat.

Wereld van Kina (+1.481 bezoekers)

De Wereld van Kina groeit elk jaar gestaan. Het museum gericht op kinderen en jongeren lokte 56.157 bezoekers en dat ondanks werken in een aantal tentoonstellingszalen.

Het Huis van Alijn (-3.012 bezoekers)

Het Huis van Alijn moet wat inboeten. Van 75.774 bezoekers naar 72.762 bezoekers.

Design Museum (-17.529 bezoekers)

Ook het Design Museum moet het met een pak minder bezoekers stellen. Het museum kende in 2018 wel een absoluut recordjaar met de tentoonstelling ‘Hello, Robot’. Het museum sluit nu weer aan bij de bezoekersaantallen van voorheen.