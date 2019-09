Gravensteen krijgt make-over om toeristenstroom de baas te kunnen

Erik De Troyer

11 september 2019

18u01 5 Gent Het Gravensteen zal dit jaar vermoedelijk zo’n 400.000 bezoekers over de vloer krijgen, een record. Om heel die stroom in goede banen te leiden krijgt het Gravensteen de komende jaren nog maar eens een grootschalige renovatie. Zo komt er een nieuwe uitgang aan de Geldmunt, een lift en een nieuw inkomgebouw.

Het Gravensteen is samen met het Lam Gods de populairste toeristische attractie van de stad. Het kasteel blijft tot de verbeelding spreken en dat vertaalt zich ook naar de bezoekersaantallen. De kaap van de 300.000 is dit jaar al lang gerond. Deze zomer lokte het kasteel 22,7% meer bezoekers van vorig jaar. De nieuwe humoristische audiogids van Wouter Deprez blijkt een schot in de roos te zijn.

Ook de score op tripadvisor toont dat toeristen genieten van een bezoek aan het Gravenkasteel. Zowat 86% van de bezoekers schat een bezoek aan het Gravensteen in als ‘Uitstekend’ of “Zeer Goed’. Toch zegt de stad niet blind te zijn voor de kritiek die er ook is. Het Gravensteen is nauwelijks toegankelijk met een rolstoel, de inkom is niet geschikt voor een grote attractie.

De stad schreef een architectuurwedstrijd uit en daar kwam De Biograafen als winnaar uit de bus. Het gaat om een samenwerking tussen architectuurbureau’s Murmuur, Dhooge & Meganck en Sabine Okkerse.

“De ingang van het Gravensteen voldoet vandaag niet. Het is een klein gebouw zonder plek waar even gewacht kan worden op anderen. De nieuwe inkom krijgt meer ruimte en zal ook meer in het geheel passen”, legt architecte Saar Meganck uit.

Vandaag vallen de in- en uitgang samen. Na de werken komt er een aparte uitgang van het Gravensteen. Die komt aan de kant van de Geldmunt. “Met steeds toenemende bezoekersaantallen is het niet vol te houden om ingang en uitgang samen te houden”, aldus Tinne Verwerft.

Nog een opmerkelijke vernieuwing is de liftschacht die naast de toren komt. Die zal het eindelijk mogelijk maken om ook met een rolstoel de donjon en de rest van de toren te bezoeken. De rondgang op de omwalling wordt dan weer doorgetrokken met een voetgangersbrug boven de inkom.

“Met dit project bestendigen we de toekomst van misschien wel het belangrijkste momenument van de stad”, zegt schepen Sami Souguir (Open VLD). “Het wordt een vooruitstrevend en vernieuwend project met een virtual reality-beleving waarmee we de geschiedenis van dit gebouw kunnen visualiseren. In 2023 moet het Gravensteen klaar zijn. En neen het kasteel wordt geen Disneyland zoals sommigen wel eens durfden beweren.”

Het project zal in totaal meer dan 10 miljoen euro kosten. Het Gravensteen stond tussen 2000 en 2015 al in de stellingen voor een grondige restauratie.