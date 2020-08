Gratis wafels voor cultuurliefhebbers: “Elke actie kan bijdragen om de stilte te doorbreken” Jill Dhondt

16 augustus 2020

14u34 7 Gent De Gentse actrice Griet Dobbelaere wil de stilte doorbreken, en wel op een heel originele manier. Ze deelt vandaag honderd wafels uit vanop het terras van de zomerbar chopinchopin aan Sint-Jacobs aan iedereen die de lijdende cultuursector een hart onder de riem steekt.

Griet won onlangs nog een prijs voor haar show Han en Grietje met Han Coucke, en staat vandaag paraat om gratis wafels uit de delen aan iedereen die de culturele sector genegen is. “De ministers van (minder) cultuur zijn extra welkom”, klinkt het. “Wafels worden vaak gezien als hét belangrijkste product van onze cultuur, maar de Belgische podiumkunsten zijn minstens even gerenommeerd. Die cultuurhuizen zijn nu aan het sneuvelen, en erover zwijgen is geen optie. Elke actie kan bijdragen om de stilte te doorbreken. Door vandaag wafels uit te delen zeggen wij: we zijn er nog.”

Na het verorberen van je gratis wafel, kan wie dat wil nog een vrije bijdrage achterlaten voor de ‘vrienden van de Kopergietery’. Dat project bestaat uit artistieke projecten met kwetsbare kinderen in de Rabotwijk. Wie niet meer in het stad geraakt, kan een bijdrage storten via het rekeningnummer BE68 2900 5407 8834.