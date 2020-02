Gratis taart op de Korenmarkt voor verjaardag Restorestje Jill Dhondt

18 februari 2020

11u17 0 Gent Het Gentse Restorestje viert zijn 5e verjaardag, en dat moet gevierd worden. Op zaterdag 22 februari trakteert de Stad Gent daarom met taart op de Korenmarkt. Iedereen is welkom vanaf 14 uur om gratis te komen smullen.

Voor wie het concept nog niet kent: het Gentse Restorestje is een doosje waarin je overschotjes kan meenemen na een restaurantbezoek. Wie genoeg gegeten heeft, maar toch nog wat restjes heeft liggen, kan een meeneemdoosje vragen of zelf een bakje meenemen. Op deze manier kunnen de restjes meegenomen worden naar huis, en later opgegeten. Het Restorestje heeft twee voordelen: je kan nagenieten van de kookkunsten van de chef, en er belandt minder voedsel in de vuilbak. Bij de lancering van het overschotdoosje werd ‘Restorestje’ verkozen tot woord van het jaar. Vijf jaar later doen al meer dan 170 Gentse restaurants mee met het intitiatief. De deelnemende restaurants herken je aan de sticker ‘Vraag hier je Restorestje’.