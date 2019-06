Gratis massage? Daar zeggen blokkende studenten geen neen op Yannick De Spiegeleir

12 juni 2019

16u54 3 Gent Lange dagen, weinig rust en gewijzigde voedingspatronen. De blokkende student heeft het niet onder de markt. Om de jongeren een hart onder de riem te steken trakteerde de HoGent haar studenten woensdag op een verkwikkende massage.

Het aanbod bleek een schot in de roos, want vorige week waren alle plaatsen in minder dan een kwartier tijd volzet. Speciaal voor de gelegenheid werd resto van gebouw C tot een echte massagestudio omgevormd. Meer dan honderd studenten kwamen van deze opkikker genieten.