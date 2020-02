Gratis kinderopvang voor OCMW-cliënten op zoek naar werk Sabine Van Damme

16u01 0 Gent De stad Gent voorziet in gratis kinderopvang voor OCMW-cliënten die een traject volgen om aan een job te geraken. Ook ouders voor wie kinderopvang wenselijk is omwille van een belastende gezinssituatie, komen in aanmerking. In 2019 werden in totaal 52 kindjes gratis opgevangen, en dat is een sterkte stijging tegenover 2018.

Jaarlijks voorzien Stad Gent en OCMW Gent 4.400 dagen in de stedelijke kinderdagverblijven voor de kosteloze opvang van kinderen van uit kwetsbare gezinnen. Het gaat om kinderen van ouders die door gebrek aan kinderopvang worden afgeremd in hun activeringstraject naar werk. Ook ouders voor wie kinderopvang wenselijk is omwille van een belastende gezinssituatie, komen in aanmerking. “Kinderopvang is nodig om je ten volle te kunnen concentreren op een opleiding of het zoeken naar een job”, schepen van Sociale zaken Rudy Coddens (sp.a). “Ook voor de ontwikkeling van het kind is het bijzonder waardevol, en des te meer wanneer er sprake is van een belastende thuissituatie. Pedagogische begeleiding en contact met andere kinderen versterkt de sociale, motorische en taalvaardigheden. Zo verkleint het risico dat het kind zijn of haar schoolloopbaan met een achterstand begint.”

In 2019 werden 52 kinderen van 50 OCMW-cliënten in een stedelijk kinderdagverblijf opgevangen via de voorbehouden plaatsen. In totaal gaat het om 3.986 dagen. In 2018 gin het om slechts 36 kinderen en 3.237 dagen. 40 van de 50 ouders maakten gebruik van de gratis opvang omwille van activering. “In de strijd tegen kinderarmoede is het essentieel om mensen te stimuleren om een opleiding te volgen of een job te zoeken. Kinderopvang is een noodzakelijke randvoorwaarde in de zoektocht naar werk voor de ouders”, aldus nog Coddens. “We zetten dit project verder in 2020 en voorzien daarvoor 40.000 euro.”