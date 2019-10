Gratis blad ‘Deze Week’ verdwijnt

Erik De Troyer

08 oktober 2019

12u38 0

De Gentse editie van huis-aan-huisblad ‘Deze Week’ verdwijnt. De medewerkers kregen dat nieuws gisteren te horen. Deze Week is de opvolger van de Streekkrant en belandde gratis in zowat alle Gentse brievenbussen. Roularta Media Group kondigde eerder al aan het mes te zetten in de edities die het minst rendabel zijn. In heel het land werden zo’n 36 edities verdeeld en daarvan zullen er een twintigtal sneuvelen. Gent is er één van. In het Meetjesland blijft het blad (onder de naam De Wegwijzer) wél bestaan.