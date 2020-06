Gras- en Korenlei in Gent voorbereid op drukke zomeravond: hekken staan al klaar Sabine Van Damme

24 juni 2020

18u00 0 Gent Aan de Gras- en Korenlei is alles in gereedheid gebracht voor de komende zomerse corona-avonden. Om ervoor te zorgen dat de site niet overrompeld wordt, zijn hekken voorzien. Kleine toegangen zijn dicht, de rest kan Aan de Gras- en Korenlei is alles in gereedheid gebracht voor de komende zomerse corona-avonden. Om ervoor te zorgen dat de site niet overrompeld wordt, zijn hekken voorzien. Kleine toegangen zijn dicht, de rest kan afgesloten worden indien nodig.

Na een drukke dinsdagnacht besloot de stad vandaag in te grijpen. De combinatie van het warme weer en het einde van de examens zorgen ervoor dat heel veel studenten ’s avonds naar de site afzakken, en daarbij de coronaregels vergeten. Zeker nadat de cafés om 1 uur sluiten, wordt het daar druk.

“We hebben de kleine toegangen aan de kant van de Korenlei afgesloten, zodat de politie beter zicht heeft op het volk dat op de site toekomt”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Het is het systeem zoals in de Gentse Feesten. Er wordt gemonitord hoeveel volk er is, en indien nodig kan de volledige site worden afgesloten. De hekken daarvoor staan klaar.”

Ook de trap op de Sint-Michielshelling is overigens afgesloten. Daar bovenop zal er een verhoogd politietoezicht zijn. Wie zich niet aan de regels houdt en ook de richtlijnen van de politie negeert, zal beboet worden.