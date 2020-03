Grappig filmpje van The Monkeys laat ‘1 meter man’ de juiste afstand bepalen Sabine Van Damme

17u56 1 Gent Het filmpje werd al op 18 maart online gezet, maar het wordt nu duchtig gedeeld op sociale media: 1-meter-man. De makers van De Monkeys vinden het geweldig. “Doorgaans werken we met een script, maar dit ging vanzelf”, zegt Yuri Debouvry.

Yuri (26) en zijn compagnon Dennis Van Stappen (24) maken al sinds 2017 grappig filmpjes. Ze haalden al eerder de media, toen ze naakt door de aula van de Universiteit Gent liepen. “We doen dit als hobby, maar zouden er heel graag ons beroep van maken” zegt Yuri. “We werken nu samen met TagMag, om een groter bereik te halen.” De 1-Meter-Man werd opgenomen de donderdag voor de cafés dicht moesten. “Het ging gewoon vanzelf”, zegt Yuri. “Ik werd helemaal ingepakt losgelaten op de Korenmarkt. Toen mocht dat nog. Alleen om de politie aan te spreken heb ik even getwijfeld maar die deden gewoon mee. Echt tof.” Gent is quasi altijd het decor van de grappige filmpjes. “Ik ben een aangespoelde West-Vlaming, maar mijn liefde voor Gent is groot”, zegt Yuri.

De filmpjes van Yuri en Dennis zijn te zien op hun Youtubekanaal en op Facebook