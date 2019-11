Grafmonumenten Jan Frans Willems en Jozef Guislain hebben kandidaat-peters Erik De Troyer

13 november 2019

08u30 0 Gent Bordjes aan de graven van schrijver Jan Frans Willems en dokter Jozef Guislain zorgden rond Allerheiligen voor ongerustheid. N-VA en Vlaams Belang vreesden dat de graven zouden verwijderd worden omdat er binnenkort geen concessiehouder meer is. Volgens de stad zijn er nu al mogelijke peters om de concessie over te nemen.

“Er zullen helemaal geen praalgraven van bekende Gentenaars verwijderd worden”, zegt schepen Mieke Van Hecke (CD&V). “Wat wel klopt is dat er binnen enkele jaren heel wat graven zonder concessie zullen komen te zitten. Die van Jan Frans Willems en Jozef Guislain zijn vroegtijdig stopgezet op vraag van de concessiehouder die niet meer in staat is de graven te onderhouden. Daarom zullen we een oproep doen naar meters of peters voor onze praalgraven op Campo Santo. Vinden we geen peter dan nemen we als stad onze verantwoordelijkheid.”

Voor de graven van Jozef Guislain en Jan Frans Willems is er alvast hoop. Voor Guislain hebben de Ugent en het Guislain-instituut zich gemeld om het peterschap op zich te nemen. Voor Jan Frans Willems toont het Willemsfonds dan weer interesse.