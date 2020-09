Graffitistraatje vraagt steun voor Wit-Rusland met een selfie Sabine Van Damme

16 september 2020

16u37 0 Gent Maandag werd in het Graffitistraatje, aan de hoek met de Hoogpoort, een nieuwe muurschildering aangebracht. Die roept op om Wit-Rusland te steunen met een selfie bij het beeld. Er is zelfs een geplastificeerde uitleg bij aangebracht.

Een man met een gebalde vuist en een man met het V-teken, op een witte achtergrond met rode streep. Het beeld in het Graffitistraatje springt in het oog. Het is dan ook omzichtig aangebracht, niet los over de andere tags en tekeningen, zoals dat daar meestal gebeurt. De muur werd zorgvuldig wit gemaakt maandag, waarna de tekening werd aangebracht, met ‘#standwithbelarus’, met de foto waarop de tekening gebaseerd is, en een tekst. “Voor hetgeen ze op deze foto doen, werden deze twee dj’s opgepakt, voor 10 dagen opgesloten en gedwongen naar het buitenland te vluchten”, staat erbij. De vuist, het V-teken, de wit-rood-witte vlag, het zijn allemaal tekenen van verzet tegen Loekasjenko, ook wel de laatste dictator van Europa genoemd. Hij heeft Belarus – of Wit Rusland – al 26 jaar in zijn macht. Sinds hij in augustus laatstleden weer de verkiezingen vervalste, komen de Wit-Russen dagelijks op straat. De graffiti die nu in Gent staat, werd in Minsk vernield, en wordt nu in verschillende steden opnieuw gezet, met de vraag er een selfie bij te nemen, en de posten op de website www.voiceofbelarus.com, als steun aan Wit-Rusland.