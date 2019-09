Graffitispuiter opgepakt die viertal cafés in de Overpoort ‘tagde’ Jeroen Desmecht

19 september 2019

16u08 8 Gent De Gentse politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een man opgepakt die op meerdere cafés in de Overpoortstraat ‘graffiti-tags’ gespoten had. Het zijn kleine gestileerde handtekeningen of symbolen, maar zo kort voor de terugkeer van de studenten kunnen de uitbaters de verf missen als kiespijn. “De muur herschilderen voor de Student Kick-Off zit er niet meer in”, klinkt het.

‘s Nachts gevels in de Overpoortstraat bekladden en geen buitenwipper tegen het lijf lopen: tijdens het academiejaar zou het een huzarenstukje zijn. Maar in de laatste kalme week voor de Student Kick-Off wist een graffitispuiter donderdagochtend toch zo’n viertal cafés te treffen. Onder andere de gevels van de Cuba en Bar Atlas moesten eraan geloven.

Vlak voor de opening

Laatstgenoemde opent maandag de deuren in het pand waar vroeger Bar Choque huisde. Uitbater Dauwe Van Trimpont (21) werkte woensdagavond nog tot laat in zijn bar. “Ik merkte de tag ’s anderdaags op", vertelt hij. “Leuk is het niet, aangezien we zo kort voor de opening geen tijd hebben om de muur te herschilderen. We hebben binnen nog wat werk en willen klaar zijn voor de Student Kick-Off.”

“We hebben om 4.30 uur een man opgepakt met een spuitbus", reageert Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse flikken. Het is voorlopig onduidelijk of alle getroffen zaakvoerders al een klacht indienden.