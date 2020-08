Graffitimuur aan Oude Beestenmarkt vier maanden na opening ingevuld Jill Dhondt

17u44 3 Gent Le Mur in de Kruideniersstraat, een zijstraat van de Oude Beestenmarkt, is een nieuwe, legale graffitimuur. Graffiti vzw opende het vier maanden geleden als exporuimte voor onbekende, getalenteerde straatartiesten. Eind maart zou de muur voor het eerst beschilderd worden, maar door de lockdown werd dat plan vier maanden opgeschoven.

Café BarBroos, de vroegere Video, stelde haar gifgroene zijgevel eind maart ter beschikking van Graffiti vzw. De organisatie wil onbekende straatartiesten de kans geven om hun talent te tonen aan het grote publiek. Het is niet de bedoeling dat random taggers er te werk gaan, de vzw kiest zelf wie het platform mag gebruiken. Hun werk blijft een maand lang onaangeraakt, daarna is het tijd voor een volgende jonge belofte.

Vier maanden na de geplande start werd de muur voor het eerst beschilderd. Straatartiest Lix maakte het werk ‘Left in lockdown’, en kort erna was Kymo One aan de beurt. Kymo One werkt graag in de openbare ruimte omdat die toegankelijk is voor een breed publiek. Zijn mural in de Kruideniersstraat kreeg de naam ‘Struggle’, en is nog te zien tot 22 augustus. Een vernissage gewijd aan het werk van Kymo One is de afsluiter, erna gaat Samor aan de slag met de gevel.