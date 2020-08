Graffitikunstenaar Cee Pil onthult toekan aan nieuw hotel van Van der Valk Yannick De Spiegeleir

28 augustus 2020

18u00 0 Gent Street artist Cee Pil is terug. Na een korte coronapauze stelt de topper van de Gentse graffiti-scène vrijdag zijn nieuwste werk voor: een kunstzinnige toekan, geschilderd op de bureelcontainers van bouwgroep Jansen the Building Company aan het nieuwe Van der Valk-hotel. Door de krachten te bundelen met kunstminnende ondernemers krijgt de sector ademruimte", klinkt het bij Wallin’, een vzw die de publieke ruimte in Gent opwaardeert in samenwerking met graffiti-artiesten.



Kunstenaar Cee Pil, die steevast onherkenbaar blijft, geeft naar aanleiding van dit project vorm aan een toekan: “Dieren bekleden altijd een centrale plaats in mijn werk. Ze bevatten veel elementen waar je grafisch mee kan ‘spelen’. De keuze voor de toekan lag voor de hand, omdat deze vogel zo prominent aanwezig is in het logo van het naburige Van der Valk-hotel.”

Toekans

De muurschildering oogt uiteraard mooi. Maar de toekans vertellen ook een verhaal, legt Max Van der Valk (directielid Van der Valk Hotel Gent) uit: “Dit werk helpt om de missie en de visie van de betrokken ondernemers tastbaar te maken. Toen onze bouwpartner Jansen met het idee kwam, waren we dan ook dadelijk enthousiast.”

Heel wat ‘street art hunters’ delen het enthousiasme van Max: het werk groeide de jongste dagen uit tot een bedevaartsoord voor liefhebbers van deze kunstvorm. En da’s exact wat opdrachtgever Jansen the Building Company – dat momenteel het nieuwe Van der Valk-hotel inricht - voor ogen had. “Wij zijn een atypische bouwgroep, met een voorliefde voor schoonheid. Daarom integreren we kunst in onze kantoren en schenken we vaak een kunstwerk aan onze klanten. Op die manier geef je kunstenaars een forum, laat je een tastbare herinnering achter en zorg je voor een positief effect op de werkvloer: In een relatief saaie omgeving leidt kunst af van het gewone”, weet CEO Nadia Jansen.

De cultuursector heeft het niet onder de markt in de huidige crisis. Door samen te werken met kunstminnende ondernemers leeft de sector op. Dat ervaart alvast Wallin, de vzw die de link vormde tussen opdrachtgever Jansen the Building Company en artiest Cee Pil.

“Heel wat projecten zitten momenteel in de koelkast. Daarom is het extra fijn om in deze periode onze creativiteit te botvieren. Onze organisatie bewaakt de balans tussen de artistieke visie en de wensen van opdrachtgevers”, legt Rick Molyneux van Wallin’ uit. “De opbrengst van commerciële projecten wenden we aan voor publieke projecten. Ons paradepaardje wordt het project in de woonwijk Nieuw-Gent. We zijn benieuwd naar de helende kracht van muurschilderingen in een wijk met een imagoprobleem.”