Grafconcessie verlengen kan in deze periode op het kerkhof zelf Sabine Van Damme

25 oktober 2019

13u53 0 Gent Rond de periode van Allerheiligen loopt er altijd veel volk op de begraafplaatsen. De stad zorgt ervoor dat er personeel van de groendienst én de dienst burgerzaken aanwezig is, voor alle mogelijke vragen.

In de week van 28 oktober 2019 zullen medewerkers van de groendienst en de dienst burgerzaken op bepaalde tijdstippen aanwezig zijn op de begraafplaats van Gentbrugge, Sint-Amandsberg en op de Westerbegraafplaats. Wie een graf komt bezoeken en specifieke vragen heeft, kan dan bij hen terecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vernieuwen of info over een concessie, onderhoud van gedenktekens, de bestemming van grafmonumenten na het vervallen van een concessie, de ligging van een graf, de prijzen van de verschillende gedenkvormen en het onderhoud van de begraafplaatsen zelf.

De medewerkers zijn present op dinsdag 29 oktober van 13.30 tot 16 uur op begraafplaatsen Gentbrugge en Westerbegraafplaats; en op woensdag 30 oktober van 13.30 tot 16 uur op de Westerbegraafplaats en begraafplaats Sint-Amandsberg.