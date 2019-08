Graafwerken voor nieuwe terreinen FC Sint-Kruis-Winkel zijn begonnen. “Eindelijk!” Erik De Troyer

26 augustus 2019

18u41 0 Gent Voetbalclub FC Sint-Kruis-Winkel heeft mooie vooruitzichten. De eerste graafwerken voor hun nieuwe terreinen aan de Barkstraat zijn zopas begonnen. De ploeg vraagt al meer dan 10 jaar om een nieuw terrein en vaak leek het alsof het er nooit van zou komen. “Of we nog dit jaar op het terrein zullen spelen is echter nog niet duidelijk”, zegt voorzitter Julien Van Acker.

Voor FC Sint-Kruis-Winkel is het al vele jaren behelpen. Ze spelen hun matchen op een terrein dat eigendom is van metaalfabriek ArcelorMittal. De staalreus heeft dat terrein echter nodig. Tot nu toe kon de club jaar na jaar de huur van het terrein verlengen.

Aan de Barkstraat zijn de werken begonnen. “Eindelijk”, zegt voorzitter Lucien Van Acker. “Er komt een kunstgrasveld en een parking. In oktober zouden die twee terreinen al moeten klaar zijn maar dat wil niet zeggen dat we er meteen kunnen spelen”, verduidelijkt Lucien. “We hebben gebouwen nodig en daarover is er nog geen duidelijkheid. Dat worden met zekerheid containers en die zouden we in december nodig hebben. Vanaf januari verloopt namelijk ons contract met ArcelorMittal. Er zijn nu twee opties. De eerste is dat we in december al tijdelijke containers zetten en onze matchen hier spelen. Later zullen dan definitieve containers geplaatst worden. De tweede optie is om toch met ArcelotMittal een deal te sluiten tot het einde van het voetbaljaar. Dan kunnen we meteen de juiste containers zetten. Dat is goedkoper voor de stad maar het is nog niet duidelijk of die verlenging mogelijk is.”

“We wachten al superlang op die nieuwe terreinen. Velen lachten dat de terreinen er nooit zouden komen maar nu kunnen we hen toch van antwoord dienen”, aldus de voorzitter.