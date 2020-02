Gouverneur verwerpt klacht over herbestemming Sint-Anna, plan Delhaize kan doorgaan Sabine Van Damme

21 februari 2020

18u31 3 Gent Waarnemend gouverneur Didier Tollenaere heeft de klachten van de vzw SOS Sint-Anna verworpen. Zij hadden een Waarnemend gouverneur Didier Tollenaere heeft de klachten van de vzw SOS Sint-Anna verworpen. Zij hadden een bezwaarschrift ingediend tegen de erfpachtovereenkomst die de stad Gent heeft afgesloten met de vzw Delimmo, die een Delhaize in de kerk wil onderbrengen.

De vzw SOS Sint-Anna formuleerde in het bezwaarschrift verschillende klachten, maar de gouverneur heeft ze stuk voor stuk van tafel geveegd. Hij zal het gemeenteraadsbesluit over de erfpachtovereenkomst dus niet vernietigen, zoals de vzw vroeg. Het enige wat de actiegroep nu nog kan doen, is naar de Raad van State stappen tegen het niet-optreden van de gouverneur. De kans is echter klein dat ze dat doen.

Bevoegd schepen Sami Souguir (Open Vld) reageert tevreden op het nieuws. “Wij waren ervan overtuigd dat de procedures die we gevolgd hebben correct zijn, en de gouverneur geeft ons daarin gelijk. De erfpachtovereenkomst kan nu dus worden uitgevoerd zoals ze is opgesteld.” Delimmo, die de kerk voor 99 jaar in erfpacht kreeg, wil ten laatste begin 2023 een Delhaize openen in de Sint-Annakerk.