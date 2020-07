Goodlife kaapt Mardi Gras, maar zaterdag is er een echte versie op de Bijloke Sabine Van Damme

17 juli 2020

21u55 2 Gent Twee dagen Mardi Gras op de Bijlokesite bij Gent Jazz, was er beloofd. Maar bij de eerste avond viel dat alvast dik tegen. Eigenlijk werd er gewoon Goodlifemuziek gedraaid, en liepen er een viertal Mardi Gras-figuren rond. Zaterdag zou dat anders zijn.

Gezellig en zo, absoluut, daar op de Bijlokesite. Maar wie kaarten had gekocht voor het echte Mardi Gras, dat kleurrijke festival dat jaarlijks onder de Stadshal losbarst, bleef op z’n honger zitten. De maskers en kralenkettingen op de tafels maken niet perse de Mardi Gras-sfeer los. Optredens waren er niet, show was er ook niet. Het publiek moest het stellen met een paar van de typische Mardi Gras-figuren met pluimen die over het gras paradeerden, en met een travestiet die een mini-playbackshow van enkele minuten gaf. Morgen (zaterdag) zou er wel een echte coronaversie van Mardi Gras doorgaan.