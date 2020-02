Goedkoopste huis van Gent verkocht voor drievoudige van instelprijs: 122.000 euro in plaats van 45.000 Jill Dhondt

28 februari 2020

17u46 0 Gent Enkele weken geleden kwam een pand op de markt met een ongewoon lage prijs: 45.000 euro. Het huis in de Victor Frisstraat werd vrijdag verkocht via opbod voor het driedubbele van de instelprijs.

De woning in het Rabot werd gedoopt tot ‘het goedkoopste huis van Gent’ omwille van de ongewoon lage vraagprijs. De prijs lag zodanig laag omdat het pand tien jaar had leeg gestaan, en in die periode ook gekraakt was. Omdat het huis zich in een erg slechte staat bevond, moest de notaris zelf de opendeurdagen houden.

Enkele weken later is de man verlost van zijn taak, nu de openbare veiling is afgerond. Bieden kon vanaf 45.000 euro, vanuit de veronderstelling dat de prijs zou opgekrikt worden naarmate de veiling voortduurde. Een halfuur na de eerste hamerslag kwam het eindbedrag op 122.000 euro te liggen. Over de koper is enkel geweten dat deze in opdracht werkte voor een kantoor dat het pand volledig zal renoveren.