Goed nieuws voor Gentse stadstaxi’s: overgangsperiode naar nieuw systeem verlengd Sabine Van Damme

16 december 2019

22u07 6 Gent Vanaf 1 januari wordt de taximarkt ook in Gent vrij, en dat heeft gevolgen voor de Gentse taxichauffeurs. Gent houdt het bij de 220 stedelijke vergunningen voor stadstaxi’s, maar heeft nu beslist om de 220 huidige chauffeurs 2 jaar lang voorrang te geven op de vergunningen die de stad aflevert.

Vanaf 1 januari moet elke taxichauffeur in Vlaanderen een vergunning als ‘straattaxi’ aanvragen. Straattaxi’s mogen overal rijden en overal mensen oppikken. Vlaanderen legt hen wel strenge milieunormen op, veel strenger dan de standaard LEZ-normen.

Gent houdt echter ook vast aan het systeem van 220 stadstaxi’s. Alleen zij mogen de standplaatsen voor taxi’s gebruiken en in een straal van 200 meter rond zo’n officiële taxistandplaats mogen geen straattaxi’s staan. “Onze 220 vergunninghouders kregen 3 maanden tijd om over te stappen in het nieuwe systeem”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “Maar na overleg bleek dat dat voor hen te weinig was. Dus hebben we het veranderd naar 2 jaar. De huidige vergunninghouders krijgen dus tot maart 2022 voorrang als ze een nieuwe stadsvergunning aanvragen.”

De reden waarom taxichauffeurs willen wachten met de overstap, is dat sommigen pas in 2018 een nieuwe auto hebben gekocht. Die zou nu niet voldoen aan de normen voor een nieuwe Gentse taxivergunning. Onmiddellijk weer een nieuwe auto kopen kan niet iedereen opbrengen. “Wie nu met een nieuwe wagen rijdt, of gewoon nog niet bereid is zijn wagen weg te doen, heeft nu 2 jaar tijd gekregen”, zegt Watteeuw. “Als ze in die periode overstappen naar het nieuwe systeem, zijn ze zeker dat ze opnieuw een Gentse vergunning krijgen, als ze aan de voorwaarden voldoen. Na die twee jaar is er een wachtlijst, en de eerste aanvrager krijgt de vergunning, als er eentje vrijkomt.”

Ondergronds en onzichtbaar

De Gentse taxichauffeurs reageren tevreden op de maatregel. Wel blijven ze zich zorgen maken over de straattaxi’s, die klanten voor hun neus kunnen wegkapen. Vooral aan het Sint-Pietersstation kan dat een probleem worden, omdat de officiële taxistandplaats daar ondergronds en te weinig zichtbaar is voor mensen die het station uit wandelen.