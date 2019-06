Goed Nieuws: Boekhandel Paard Van Troje blijft gewoon bestaan Erik De Troyer

12 juni 2019

Fans van boekenwinkel Paard Van Troje op de Kouter kunnen op beide oren slapen. De winkel sluit niet. Sinds vanmorgen hing op de etalage van de winkel de boodschap ‘Wij stoppen. Bedankt voor alle jaren’. Via sociale media ging het nieuws als een lopend vuurtje. Nu blijkt het om de campagne ‘WinkelHier’ van Unizo te gaan om iedereen aan te zetten om bij lokale winkels te shoppen.

Na enkele uren sudderen werd de boodschap op de etalage aangepast. ‘’Wij stoppen nog lang niet. Bedankt voor alle jaren dat jij reeds winkelhiert. Koop bewust bij ondernemers van hier’, was de juiste boodschap.

Unizo rekende op het shock-effect om iedereen aan te zetten om zowel fysiek als online voor lokale winkeliers te kiezen. “We willen de mogelijke gevolgen van het verdwijnen van onze ‘winkelhiers’ zo tastbaar mogelijk maken, door een gevoelige snaar te raken. Mensen gaan zo beseffen dat de aanwezigheid van deze winkels en al wat ze aan de gemeenschap bijdragen, lang niet zo vanzelfsprekend is als ze denken. Met deze actie willen we de consument bewust maken van de meerwaarde van lokale handelaars”, zegt Jos Vermeiren, directeur Unizo Oost-Vlaanderen.

Meer dan 50% van de aankopen die de Belg online doet, gebeurt in het buitenland. 69% van de Belgen deed vorig jaar minstens één aankoop in het buitenland, tegenover gemiddeld 49% in de eurozone Op jaarbasis verdwijnt op die manier maar liefst 8 miljard euro naar het buitenland, waarvan 5,5 miljard via webshops en de overige 2,5 miljard via fysieke grensaankopen.

De actie wordt de komende week uitgerold over heel Oost-Vlaanderen...zonder verdere nep-sluitingen.