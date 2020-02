GO! scholengroep Gent ontvangt leerkrachten in spé op GO!-Teach Yannick De Spiegeleir

02 februari 2020

13u14 0 Gent Door een toenemend marktaandeel in het Gentse gaan de scholen en centra van GO! scholengroep Gent elk schooljaar op zoek naar meer dan 300 nieuwe of vervangende leerkrachten en ander personeel. Daarom organiseerden de scholen en centra van GO! scholengroep Gent afgelopen vrijdag een nieuwe editie van de jobbeurs GO! Teach.

Het groeiende lerarentekort voor bepaalde knelpuntvakken en bij korte vervangingen maakt die zoektocht elk schooljaar uitdagender.

GO! Teach Stephan Brynaert, algemeen directeur van GO! scholengroep Gent, verduidelijkt het hoe en waarom van de beurs: “Deze jobbeurs is er voor iedereen die dit of volgend schooljaar aan de slag wil in het basis- of secundair onderwijs regio Gent. In één klap kunnen kandidaten kennismaken met 33 scholen en centra. Het is tegelijkertijd ook een heel persoonlijke manier van solliciteren. Ondanks het lerarentekort krijgen directies vaak een hele stapel CV’s te verwerken. GO! Teach verkleint die initiële afstand tussen sollicitant en werkgever.”

Op de beurs waren enkele honderden geïnteresseerden aanwezig. Het ging zowel om pas afgestudeerden als om zogenaamde zij-instromers. De deelnemers mochten zich, naast de kennismaking met directies van 33 scholen en centra, ook verwachten aan heel wat nuttige informatie over solliciteren in het onderwijs en over de voordelen van werken bij GO! scholengroep Gent in het bijzonder. “We streven in onze scholengroep naar een duurzame loopbaan. Zo krijgt elke starter begeleiding van een mentor en kan hij/zij intekenen op een ruim nascholingsaanbod”, vult Kevin Eggermont, coördinerend directeur basisonderwijs, aan.