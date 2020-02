GO! Scholengroep Gent lanceert leerplatform voor anderstalige leerlingen: “Ondersteunen van leerkrachten, kinderen én ouders” Yannick De Spiegeleir

19 februari 2020

16u46 22 Gent Met verenigde krachten maakt GO! Scholengroep Gent werk van een betere ondersteuning van anderstalige nieuwkomers in de klas. Op een gezamenlijke studiedag voor zeven basisscholen werd het nieuwe educatieve leerplatform ‘Gorizontaal’ voorgesteld. “Dankzij dit platform krijgt elke anderstalige nieuwkomer de kans om naast de ondersteuning van een gespecialiseerde leerkracht ook thuis spelenderwijs te leren.”

De GO! Scholengroep Gent die 33 scholen en centra in Gent en omgeving overkoepelt, wil meer en meer inzetten op het delen van kennis over de grenzen van scholen heen. Daarom verzamelden de leerkrachten van zeven basisscholen woensdagochtend voor een eerste gezamenlijke pedagogische studiedag.

“We voorzien op onze studiedag maar liefst veertien workshops rond onderwijsrelevante thema’s. Meer dan 250 leerkrachten konden zich hiervoor inschrijven. Alle sessies worden gegeven door interne personeelsleden. Dit zijn collega’s vanop onze scholen of vanuit de centrale diensten van de scholengroep die specifieke expertise hebben verworven rond bepaalde thema’s”, verduidelijkt Kevin Eggermont, coördinerend directeur basisonderwijs van de GO! Scholengroep Gent.

‘Gorizontaal’

Ook de lancering van het platform ‘Gorizontaal’ past in die visie. Anderstalige nieuwkomers het Nederlands machtig maken is één van de grote uitdagingen waar scholen, zeker in een grootstad als Gent, voor staan. Met Stephanie De Vrieze en Tiffany Verhoeven heeft de scholengroep twee voltijdse leerkrachten in dienst die zich over de scholengrenzen heen bezighouden met die taak.

“De sterkte van ‘Gorizontaal’ is dat het tot stand is gekomen dankzij een samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. Dankzij het platform kunnen leerlingen leren lezen of schrijven, maar ook hun uitspraak oefenen dankzij audiofragmenten”, zeggen Stephanie en Tiffany, die de afgelopen jaren al mooie resultaten boekten. “Een 11-jarige leerlinge uit Syrië in het vierde leerjaar kwam vorig jaar aan op één van onze scholen zonder een woord Nederlands te spreken. Dankzij haar inzet en de doorgedreven begeleiding kon ze op het einde van het schooljaar een puike spreekbeurt geven over popster Katy Perry. Het was een aangrijpend moment.”

Spelenderwijs leren

Ook directeurs zijn gewonnen voor ‘Gorizontaal’. “Het platform bevat een uitgebreid luik van materialen, oefenstof en verwijzingen naar educatieve websites. Verder omvat het vertrouwelijke blogs per school en per leerling waarop we samen zijn of haar traject schetsen. Dankzij dit platform krijgt elke anderstalige nieuwkomer, naast de ondersteuning in de klas van een gespecialiseerde leerkracht op vaste tijdstippen, ook de kans om thuis spelenderwijs extra te leren. De klasleerkracht krijgt via het platform de nodige handgrepen om dagelijks mee aan de slag te gaan. Op die manier kunnen we nog beter tegemoetkomen aan de individuele noden van het kind en zorgen we ervoor dat het nog beter tot leren komt.”