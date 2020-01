GO!-scholengroep Gent houdt opendeurweekend Yannick De Spiegeleir

30 januari 2020

15u39 0 Gent Alle 33 scholen en centra van GO! scholengroep Gent slaan zaterdag de handen in elkaar voor de organisatie van een uniek opendeurdag. Met GO! Explore richten ze zich tot gezinnen met kinderen die binnenkort de overstap maken naar het middelbaar.

Ongeveer 2 maanden voor de start van de aanmeldingsprocedure voor de inschrijving in Gentse secundaire scholen neemt de spanning stilaan toe bij gezinnen met kinderen van het zesde leerjaar. Zij moeten immers een school en studierichting kiezen voor het eerste middelbaar en zich hiervoor centraal aanmelden. Meerdere scholen kiezen Uit de ervaringen met het aanmeldsysteem van de voorbije twee jaar bleek o.a. het belang van meerdere scholen aanduiden. Dat betekent dat ouders en kinderen op voorhand naar meerdere opendeurdagen moeten gaan en informatie moeten inwinnen over verschillende scholen, een behoorlijke inspanning. “We beseffen dat dit veel tijd vraagt van ouders en kinderen”, beaamt mevrouw Nathalie Vanden Bossche, coördinerend directeur secundair onderwijs. “We komen hier als scholengroep samen met IVG aan tegemoet door alle informatie over onze scholen en hun aanbod te bundelen op één plek: de GO! Explore beurs. Op zaterdag 1 februari 2020 kunnen ouders en kinderen op één locatie kennismaken met het aanbod van al onze scholen en met onze directies en leerkrachten. De weken na de beurs kunnen ze dan de scholen zelf bezoeken op de eigen infomomenten.”

Studiekeuzeproces

Karin Goosen (UGent, Steunpunt Diversiteit en Leren) onderstreept het belang van onderwijsbeurzen waar ouders samen met kinderen naartoe kunnen gaan. “In het Transbasoproject deden we vier jaar lang onderzoek naar verschillende aspecten van de overgang van basis- naar secundair onderwijs. Een van onze vaststellingen was dat ouders de belangrijkste rol hebben bij het school- en studiekeuzeproces.” De onderzoeksresultaten toonden ook aan dat het belangrijk is om kinderen in aanraking te brengen met verschillende beroepen en studierichtingen. “In feite zijn leerlingen op twaalf jaar nog te jong om een onderbouwde studiekeuze te maken. Op die leeftijd moeten kinderen vooral nog veel ervaringen opdoen en van dingen kunnen proeven. Dat kan in feite al vanaf de kleuterschool tot in de eerste graad van het secundair”, besluit Karin Goosen.

GO! Explore: zaterdag 1 februari 2020 van 10 tot 17 uur op het domein van GO! Tuinbouwschool Melle, Brusselsesteenweg 165, Melle.