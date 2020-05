GO! Scholengroep Gent haalt alleen nog laatstejaars naar school en neemt geen examens meer af Wietske Vos

11 mei 2020

18u43 3 Gent Scholengroep Gent van het GO! besliste om zich voor ‘live’ onderwijs voor de rest van dit schooljaar te focussen op het zesde en zevende jaar secundair en de specialisatiejaren. Daarom verwelkomen scholen als het Einstein Atheneum en het MUDA volgende maandag alleen leerlingen van het zesde jaar. Voor geen enkel leerjaar, ook niet voor het zesde, richt de scholengroep nog examens in.

Het Einstein Atheneum, met campussen in Evergem en Oostakker, en het MUDA, een school voor muziek en dans in Evergem, zijn secundaire scholen die behoren tot de Scholengroep Gent van het gemeenschapsonderwijs (GO!). Deze scholengroep nam de beslissing wel nog de deuren te openen vanaf 18 mei, maar enkel en alleen voor de leerlingen van het laatste jaar. “Nu mogen alle Vlaamse scholen alleen hun zesdejaars en eventueel zevendejaars en specialisatiejaren ontvangen”, zegt Nathalie Vanden Bossche, coördinerend directeur bij Scholengroep Gent. “Maar als later de toestemming zou komen voor het tweede en vierde secundair, laten wij voor deze leerjaren het huidige afstandsonderwijs doorlopen. Tenzij de beslissing van de Veiligheidsraad eind mei anders uitwijst, natuurlijk.”

Afstandsonderwijs verloopt vlot

Deze beslissing heeft te maken met twee aspecten: veiligheid van onderwijzend personeel en leerlingen enerzijds, en de keuze voor efficiënte en maximale onderwijstijd anderzijds. Vanden Bossche: “Als je weet dat je 4m2 nodig hebt om 1 leerling onderwijs te laten volgen conform de coronamaatregelen, verbaast het niet dat we nu slechts 40% van ons totaal aantal leerlingen veilig kunnen huisvesten. Omdat bovendien het afstandsonderwijs over het algemeen goed verloopt, hebben we ervoor gekozen ons te focussen op zoveel mogelijk kwalitatieve onderwijstijd voor de leerjaren die de overheid als prioritair beschouwt.” Leerlingen van alle leerjaren die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen in de opvang terecht. Elke GO!-school krijgt de komende weken een preventieadviseur over de vloer die controleert of aan alle veiligheidsvereisten is voldaan.

Het is niet zo dat de eindevaluatie van een leerling maar van één examen afhangt. De delibererende klassenraad neemt deze beslissing op basis van vele evaluatiegegevens. Dit jaar zal één facet daarvan dus anders zijn Lincy Van Twembeke, directrice van het MUDA

Voor geen enkel leerjaar is de scholengroep van plan nog examens in te richten, gezien dit van de onderwijstijd afgaat. “Uitzondering hierop zijn de externe examens die in bepaalde opleidingen worden afgenomen, omdat daarbij een extra certificaat wordt uitgereikt”, zegt Lincy Van Twembeke, directrice van het MUDA. “Dat is anders dan anders, ja, maar het draaiboek met richtlijnen van de overheid staat dit toe. Het is ook niet zo dat de eindevaluatie van een leerling maar van één examen afhangt. De delibererende klassenraad neemt deze beslissing op basis van vele evaluatiegegevens. Dit jaar zal één facet daarvan dus anders zijn.”

Filmpjes als eindtoets

‘Anders’ houdt in het geval van het MUDA in dat de leerlingen hun beste beentje voor moeten zetten tijdens online livesessies, filmpjes van zichzelf maken en insturen en daar feedback op krijgen. En zo probeert elke school een alternatief voor de eindtoetsen te organiseren. Dat het niet simpel is, bevestigt Van Twembeke direct. “De verplichting voor iedereen ouder dan 12 jaar om een mondmasker te dragen, is een moeilijk punt voor leerlingen zang en leerlingen die een blaasinstrument bespelen bij ons op school”, vertelt ze. “Onze pedagogische begeleidingsdienst heeft dit voorgelegd aan het Crisiscentrum, en de conclusie is dat deze leerlingen specifiek voor dit praktijkvak niet naar school mogen komen. De bevestiging van de GEES (de groep van experts die zich buigt over de exit-strategie, red) hierover volgt nog.”

Vanden Bossche benadrukt nog dat het de bedoeling is de leerlingen nog een mooi afscheid van de school te geven, maar “het is nog koffiedik kijken wat mogelijk zal zijn tegen eind juni. Maar we willen onze leerlingen niet zomaar de vakantie insturen, dat kan gewoon niet”.

GO! Scholengroep Gent roept op Facebook de hulp in van Legoman Joe om zijn leerlingen te informeren over de terugkeer naar school op 18 mei.