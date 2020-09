GO! onderwijs in Gent groeit sneller dan in Vlaanderen: ‘niches’ in de lift Wietske Vos

23 september 2020

13u52 0 Gent GO! scholengroep Gent startte dit schooljaar met 3,89% meer leerlingen in het basis- en secundair onderwijs dan in september 2019. Met die groei scoort de scholengroep in Gent beter dan de 2,5% stijging in heel Vlaanderen. Vooral de sterke toename in het secundair onderwijs valt op.

De stijging van het aantal leerlingen laat zich binnen GO! scholengroep Gent het sterkst voelen in het secundair onderwijs. Daar kwamen er maar liefst 377 leerlingen bij. Hiermee overschrijdt de scholengroep in Gent voor de eerste maal ruim de kaap van 7.000 leerlingen.

Algemeen directeur Stephan Brynaert verklaart die groei door het diverse aanbod van GO! scholengroep Gent. “Onze scholengroep zet de voorbije jaren vooral in op een aantal sterke merken en niches. Vandaag stellen we als scholengroep vast dat die niches ondertussen ook al hun schaal zijn overstegen.” Voorbeelden zijn de succesverhalen van verschillende methodescholen, scholen voor specifiek buitengewoon onderwijs zoals Impuls en scholen met een creatieve insteek. Daarnaast doen ook de technische scholen het goed. Dat is alvast goed nieuws voor bedrijven in de regio, die snakken naar technische profielen. (Lees verder onder de foto).

Directeur secundair: specifiek creatief aanbod op maat

Het GO! Einstein Atheneum in Evergem en Oostakker, dat dit jaar opnieuw 30% groeide, valt in die laatste categorie. “De groei is al jaren gestaag aan de gang: wij zijn gestart in 2012 met 90 leerlingen, nu hebben we er 570”, zegt directeur Albrecht Terryn. “Dat is voor een groot stuk toe te schrijven aan ons specifieke pedagogisch project waarbij persoonlijke en creatieve ontplooiing centraal staat. Wij hadden al 5 jaar vóór andere scholen STEAM (waarbij de A voor ‘arts’ wordt toegevoegd aan het aanbod van wetenschappen en techniek, red.) in ons aanbod. Veel ouders en leerlingen komen ook af op het feit dat je die creatieve vakken in elke richting kunt integreren, zonder dat dit aan de basisvorming wordt geraakt. Je kunt voluit voor de kunstrichting gaan, maar ook als je klassieke talen volgt, kun je als keuzevak musical, muziek of drama in verschillende gradaties kiezen.” Einstein anticipeerde al op verdere groei door containers neer te zetten op de campus in Evergem en is bezig met en nieuwbouw op de campus in Oostakker die in september 2023 klaar moet zijn.

Maximumcapaciteit in het basisonderwijs bereikt

Met een toename van 61 inschrijvingen heeft het GO! Gent meer dan ooit de maximumcapaciteit bereikt. Daardoor moeten heel wat basisscholen kinderen weigeren. Kevin Eggermont, directeur-coördinator basisonderwijs: “Dit heeft te maken met twee factoren. Ten eerste zijn de financieringsmiddelen die de Vlaamse overheid toekent, niet meer in verhouding met het huidige marktaandeel van de scholengroep. Ten tweede speelt ook de vertraging bij uitbreidingen van onze gebouwen mee.”

Directeur basisschool: “Methodescholen doen het goed”

Inge Thomas, directeur van de GO! Daltonschool in Merelbeke en de GO! basisschool Merelbeke Flora, ziet in de beide vestigingen een groei. “In Flora zitten we al jaren aan onze maximumcapaciteit, en hoewel we recent lokalen hebben bijgebouwd, blijven 8 peuters op de wachtlijst staan. En dat terwijl intussen de grootste groeipiek voorbij zou zijn, maar we merken dat ouders uit Gent ook uitwijken naar Flora omdat het dichtbij is. Die wachtlijst is frustrerend, ook voor de ouders uiteraard. En nog meer bijbouwen is geen optie, dus het wordt een uitdaging om deze wachtlijst op te lossen.”

In Merelbeke centrum is de school nog maar 2 jaar geleden overgeschakeld naar Daltononderwijs. Ondanks de sterke groei moest de school nog geen kinderen weigeren. “Daar is de toename duidelijk daaraan toe te schrijven ”, aldus Thomas. “Methodescholen doen het goed en onze school is de enige methodeschool in Merelbeke.”

Directeur internaat: “Wachtlijst wordt jaarlijks langer”

De vijf internaten van GO! Gent zitten helemaal vol. “Er is al een aantal jaren een wachtlijst voor ons internaat, maar recent stellen we vast dat die wachtlijst alsmaar langer wordt”, stelt Internaatbeheerder Kim Ghyselinck van Internaat Ter Linden in de Sint-Amandstraat. “Dat is ook bij de andere internaten van onze scholengroep het geval. We zijn heel dankbaar en blij dat ouders, ondanks corona, zeer geëngageerd blijven om hun kinderen naar ons toe te sturen.” Ghyselinck geeft wel aan dat de kinderen om heel verschillende redenen op internaat zitten: “Bij ons zijn het vooral kinderen die van ver weg komen om naar een bepaalde school te gaan, bv. het MUDA”, zegt ze. “Bij de collega’s zijn er bijvoorbeeld ook door de jeugdrechter geplaatste kinderen, die bij sluiting van het internaat door corona tijdens de lockdown, echt nergens anders heen konden.” Inmiddels zijn de internaten daar beter op voorbereid: “Als we overgaan naar code oranje, zal de dagopvang op de scholen en de avondopvang op de internaten georganiseerd worden.”

Golfbeweging

Ghyselinck geeft aan dat de grote aanvraag voor internaten deel uitmaakt van een op- en neergaande golfbeweging die ze al enkele decennia vaststelt. ”Het is niet makkelijk om daarop in te spelen, gezien sommige locaties geen uitbreiding toestaan en ook niet alle kinderen op de wachtlijst op 1 nieuwe locatie terecht kunnen, gezien hun leeftijd heel uiteenlopend is.”