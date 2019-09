GO! Atheneum Mariakerke koopt eigen fietsvloot aan “Alle verplaatsingen in de nabije omgeving voortaan met de fiets” Sabine Van Damme

20 september 2019

10u39 2 Gent Geen busvervoer meer naar het centrum van de stad. Als de leerlingen van het GO! Atheneum in Mariakerke op uitstap gaan, doen ze dat voortaan per ‘schoolfiets’. De school heeft geïnvesteerd in een vloot van 50 fietsen, compleet met helmen en fluohesjes.

Zowat driekwart van de 750 leerlingen van de ASO-school komt sowieso al met de fiets naar school. Maar het atheneum wilde meer dan dat. “Daarom is er geïnvesteerd in de aankoop van 50 fietsen”, zegt Gudrun Rombaut, de mediacoach van de school. “Voortaan kunnen we dus alle korte verplaatsingen naar sporthallen, musea, natuurgebieden of het stadscentrum – 5 kilometer van hier – met de fiets doen, en weten we meteen ook zeker dat iedereen op een fiets rijdt die helemaal in orde staat. Daarvoor zullen onze twee klusjesmannen van de school instaan.”

Met de aankoop van de eigen ‘fietsvloot’ zet de school niet alleen verder in op duurzaamheid, ze kijken ook naar de nieuwe eindtermen. Die stellen dat leerlingen in staat moeten zij zich veilig te kunnen bewegen in het verkeer als voetganger of fietser. Bij de fietsen zijn ook alle nodige accessoires geleverd: 50 helmen en evenveel fluohesjes. De fietsen zijn ook genummerd, zodat elke leerling die met een fiets vertrekt, ook weet met dewelke hij of zij terug moet keren. “De ouderwerking heeft de helmen betaald, de leerlingenraad droeg ook een steentje bij en heeft een stevige, grote fietspomp gekocht die vast op de fietsenparking komt”, zegt Rombaut. “Uitstappen doen we dus met de schoolfietsen, maar een platte band aan de eigen fiets is voortaan ook geen excuus meer om niet met de fiets naar school te komen.”