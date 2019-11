GMF wil herbruikbare bekers op Zesdaagse: ‘Dit bekertapijt is een gemiste kans” Erik De Troyer

17 november 2019

16u00 0 Gent het Gentse Milieufront (GMF) hield op de slotdag van de Zesdaagse een protestactie voor de deuren van het Kuipke. De actievoerders willen dat de Zesdaagse volgend jaar écht werk maakt van ecologische bekers. “Hoewel de organisator recycleerbare bekers heeft gebruikt gaan ze zo goed als zeker de verbrandingsoven in”, zegt Pieter Nuytinck van het GMF. “Herbruikbare bekers zijn te gevaarlijk voor onze renners”, zegt de organisator.

Golazo kondigde voor de Zesdaagse aan dat het 170.000 bio-afbreekbare bekers zou gebruiken in plaats van de klassieke plastic bekers. Wie een pintje drinkt zal het verschil niet merken. Die bio-afbreekbare bekers lijken namelijk precies op die oude bekers en dus doen de meeste bezoekers met de bekers wat ze al jaren doen. Ze gooien ze op de grond wat na elke avond resulteert in een bekertapijt op op het middenplein.

“En daar zit hem het probleem. Die bio-afbreekbare bekers kunnen inderdaad tot een soort compost vermalen worden. Dat kan echter enkel wanneer die bekers vrij zuiver zijn. Als er alleen wat bier in zit is dat nog geen probleem maar die bekers belanden op de grond en eens er vuilnis tussen zit gaan ze naar de verbrandingsoven. Dat zal ook met deze bekers gebeuren”, zegt het GMF.

Vorig jaar hield de milieu-organisatie ook al een protestactie om herbruikbare bekers te eisen. “De bekers waar de Zesdaagse voor gekozen heeft zijn een gemiste kans. Andere Zesdaagse-wedstrijden zoals Berlijn en London slagen er wel in om al vele jaren herbruikbare bekers te gebruiken. Dan moet dat in Gent toch ook kunnen? Toegegeven de sfeer op het middenplein in Gent is uniek en niet te vergelijken met gelijkaardige wedstrijden. Het is slechts een kleine inspanning van de organisatie”, aldus Nuytinck. Het GMF verzamelde met enkele actievoerders voor de ingang van het Kuipke met stapels bekers.

Golazo noemt de keuze voor lichte bio-afbreekbare bekers een heel doordachte keuze. “We hebben van de politie een negatief advies gekregen voor zware herbruikbare bekers. Zo’n lichte beker kan men niet tot op de piste gooien, een zware herbruikbare wel. Om diezelfde reden hebben we ook de kartonnen trays gebannen want ook die kunnen al eens als projectiel gebruikt worden," zegt Rob Discart van Golazo. “Het is echt een kwestie van veiligheid voor onze renners. We hebben deze week nog een incident gehad waarbij iemand bier op de piste morste. Met een harde beker is dat nog een groter risico.”

“De bekers die we nu gebruiken worden zeker en vast gerecycleerd. We hebben ook 100% van onze bekers kunnen recuperen. We voldoen dan ook aan alle wettelijke vereisten”, zegt Discart.

Vanaf 2020 is er een nieuwe wet voor evenementen die zegt dat wegwerpbekers enkel nog mogen indien 90% van de bekers gerecupereerd kan worden. Het ziet er dus naar uit dat de Gentse Zesdaagse volgend jaar er ook nog een wordt met een bekertapijt.