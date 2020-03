GMF vindt 208 plaatsen om te ontharden op 1 vierkante kilometer in Gentbrugge Sabine Van Damme

06 maart 2020

06u55 2 Gent Ontharden, het verwijderen van nutteloos beton, om regenwater meer kans te geven om inde bodem te dringen. Het is geen modewoord, het is een noodzaak. Dus hebben vrijwiligers van het Gents MilieuFront maandenlang gezocht naar plekken om te ontharden in Gentbrugge en Ledeberg. Op nauwelijks 1 vierkante kilometer vonden ze 208 mogelijkheden.

Het GMF wil dat Stad Gent en de andere wegbeheerders onderzoeken hoe ze die concreet kunnen ontharden. Het GMF vindt dat ook burgers moeten worden aangemoedigd om zelf aan de slag te gaan, zowel op privé- als op publiek domein. “In dichtbebouwde wijken zoals Ledeberg en Gentbrugge loopt het regenwater over stoeptegels en asfalt de riolering in”, klinkt het. “In tijden van toenemende droogte en dalende grondwatertafels is dat een grote verspilling. Op piekmomenten, bijvoorbeeld tijdens een hevige regenbui, kunnen riolen het water niet meer slikken, met overstromingen tot gevolg. Ontharden is dus alleen maar positief.”

Behalve voor de waterhuishouding, ziet het GMF nog andere voordelen. “Op plekken waar nu nog stoeptegels liggen, kunnen gras, bomen of andere planten groeien. “Straatgroen heeft een positieve impact op de biologische diversiteit, op de gezondheid van de buurtbewoners, en zelfs op de sociale cohesie en de economische waardering van de buurt”, aldus het GMF. “Daarenboven is het een effectieve maatregel tegen het stedelijk hitte-eilandeffect. Groenperken rond zebrapaden kunnen tot slot de veiligheid verhogen, doordat ze als trechter dienen voor overstekende voetgangers. (Lees verder onder de foto)

Quick wins

Vrijwilligers van Gents Milieufront inventariseerden in delen van Gentbrugge en Ledeberg welke plekken gemakkelijk kunnen worden onthard. Dit zijn stukken trottoir die niet-functioneel verhard zijn: ze liggen niet voor een garage of brievenbus, of worden niet gebruikt als oprit of als voor de hand liggende wandelroute. GMF vond maar liefst 208 van dergelijke plekken op een oppervlakte van 1 km². “Plaatsen die in aanmerking komen voor ontharding liggen vaak aan kruispunten en in brede straten. Een voorbeeld hiervan is de kruising van de Kliniekstraat en de Tweekapellenstraat. Ook pleinen als Gentbruggeplein zijn erg grijs. Die plekken zouden er heel anders kunnen uitzien als ze een voorbeeld namen aan de kruising Jef Vandermeulenstraat - Frederik Burvenichstraat, waar de verharding werd vervangen door grote groene perken. Smalle straten waar alle verharding functioneel is, bieden minder mogelijkheden. Nochtans zijn dit plaatsen waar groen een fikse verbetering zou betekenen voor de leefkwaliteit.”

Omdat er zoveel opties zijn gevonden in de dichtbebouwde wijken Gentbrugge en Ledeberg, is het GMF ervan overtuigd dat ook andere buurten mogelijkheden hebben. GMF vraagt de stad dan ook dit te onderzoeken. Tenslotte gaat het om ‘quick wins’. Een paar stoeptegels uitbreken kan al vodoende zijn.

Schepen Filip Watteeuw reageert enthousiast op de bevindingen van het GMF. “Het GMF heeft met de inventarisatie van mogelijk te ontharden zones schitterend werk geleverd. Het gaat om kleine stukjes, maar vele kleintjes maken wel degelijk een verschil, zeker in zeer dicht bebouwde wijken als Gentbrugge en Ledeberg. Ontharden is een van de doelstellingen in ons stedelijk beleid. De stad wordt er niet alleen aangenamer door, maar biedt ook een noodzakelijk antwoord op de klimaatuitdagingen. We steunen elk project tot ontharden en vergroenen, zolang het de robuuste groenstructuren, zoals grote groenzones en het aanplanten van bomen, die ook zijn voorzien, niet hypothekeert.”