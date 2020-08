GMF verdeelt opgepompt grondwater van bouwwerf in Wondelgem Sabine Van Damme

13 augustus 2020

Op 30 adressen in Wondelgem worden vandaag de regenputten gevuld met grondwater dat is opgepompt op een bouwwerf van Durabrik in de buurt. Met een tractor en een tank wordt alles rondgebracht. "We beseffen dat het eigenlijk vervuilend is om met zo'n mastodont rond te rijden, maar het is een symbolische actie", zegt Steven Geirnaert.

Enkele buurtbewoners in Sint-Amandsberg deden het hen al voor eerder op het jaar, en nu neemt het Gents Milieufront de actie over. Op een bouwwerf van Durabrik in de Vrouwenstraat in Wondelgem vangen ze vandaag en morgen het ‘bemalingswater’ op om er de regenputten in de buurt mee te vullen, gemiddeld 6.000 liter water per put, op 30 adressen.

Nochtans is Durabrik alvast in Wondelgem een goede leerling. Ze hebben een wadi gebouwd, een soort opvangbekken, waarin het water dat ze oppompen wordt opgevangen, zodat het terug in de grond kan dringen. Het wordt dus niet nutteloos in de riool gepompt. Maar aan de actie van het GMF werken ze graag mee. (Lees verder onder de foto)

“Het is natuurlijk een symbolische actie, een bewustmaking”, zegt Steven Geirnaert van het GMF. “Want met zo’n tractor die rijdt op fossiele brandstof pomp je een massa fijnstof de lucht in, wat extreem vervuilend is. Maar het is nu ook niet dat we hiermee gans Gent gaan rondrijden, we blijven in Wondelgem. En ja, uiteraard hebben we het water eerst laten testen. Het is niet vervuild en er zit niet teveel ijzer in, dus het is perfect bruikbaar in regenwaterputten. Deze actie moet ons doen nadenken over de prijs en de waarde van water, nu het steeds droger wordt. Kunnen we daarmee blijven morsen? Dit is uiteraard een actie waar geen verdienmodel achter zit, maar in de toekomst kan dat misschien anders.”

Ook schepen Tine Heyse kwam een kijkje nemen. “Uiteraard heb ik sympathie voor deze actie. We verplichten in Gent al bouwheren om een tank te voorzien waar buren opgepompt water kunnen afhalen. Maar ik hoop vooral dat de wet snel verandert, zodat ook professionelen dat water kunnen gebruiken. Zo zou dan bijvoorbeeld onze Groendienst bemalingswater kunnen gebruiken om planten te besproeien in droge periodes.”