GMF: “Nog steeds 2.100 fietsrekken tekort aan Gent Sint-Pieters” Sabine Van Damme

16 oktober 2019

16u00 0 Gent Het GMF telde het voorbije weekend bijna 13.500 geparkeerde fietsen aan het station. Dat is 19% meer dan 2 jaar geleden. Ook het aantal fietsenstallingen stijgt, maar volgens het GMF zijn er nog ruim 2.100 plaatsen tekort. “Hoog tijd om de problemen ten gronde aan te pakken”

Vrijwilligers van het GMF telden vorige zaterdag 13.460 geparkeerde fietsen in en rond Gent Sint-Pieters. Op 2 december 2017 deden ze dat ook, en toen telden ze er 11.364 fietsen. “We telden 19% meer fietsen, en dat is goed nieuws”, zegt Steven Geirnaert van het GMF. “Alleen zijn er nog steeds te weinig fietsparkeerplaatsen, en bovengronds parkeren blijf problematisch en chaotisch.”

In totaal zijn er in en rond Gent Sint-Pieters 11.861 (gratis) fietsenstallingen beschikbaar. Dat betekent dat er voor 2.100 fietsen geen stalling beschikbaar is. “Er blijven dus structureel te weinig stallingen om alle fietsen te voorzien van een degelijke staanplaats”, concludeert Geirnaert. “En al helemaal te weinig om de verdere verwachte stijging aan fietsers en pendelaars op te vangen. Het gebrek aan degelijke stallingen is een ‘fietsstad’ onwaardig en staat in schril contrast met de ambitie die de Stad Gent uitdraagt.” Naast ‘normale’ fietsstallingen zijn er aan Gent-Sint-Pieters ook 528 bewaakte stallingen en 166 Blue-Bike-stallingen te vinden (met daarin respectievelijk 401 en 115 fietsen). (Lees verder onder de grafiek)

“In de stallingen op het Koningin Maria-Hendrikaplein (goed voor 1763 fietsen) staan in en naast de fietsrekken veel fietswrakken. Op dit plein vinden maar liefst 1.300 fietsen geen officiële plaats. Dat zorgt voor een chaotisch aanzicht en een bron van ergernis voor vele buurtbewoners, voetgangers en fietsende pendelaars.” Geirnaert vindt dat de stallingen veel te weinig geruimd worden.

Nieuwe ondergrondse fietsstalling moeilijk bereikbaar

De meeste extra stallingen liggen in de nieuwe ondergrondse fietsparking onder de sporen aan het Koningin Mathildeplein. Die parking is echter enkel toegankelijk via een trap met een fietsgoot. “In de meer dan 1.800 stallingen stonden zaterdagvoormiddag maar 119 fietsen. Er moet gezorgd worden voor een fietsvriendelijke toegang en meer communicatie over de parking. Veel fietsers vinden naast de ondergrondse parking ook de vrije plaatsen aan de achterkant van het Mathildeplein niet. Er is geen fietsgeleidingssyteem zoals in Leuven, waarbij fietsers direct zien waar er vrije plaatsen zijn.”