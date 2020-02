GMF meet Gentse straten: “450 straten zo smal dat fietser inhalen er eigenlijk verboden is”

Erik De Troyer

12 februari 2020

10u12 15 Gent Het Gents Milieufront (GMF) ging de voorbije maanden aan de slag met een meetlint in de Gentse straten om te checken hoe breed ze zijn. Conclusie: in 450 straten is de baan zo smal dat een fietser inhalen er eigenlijk verboden is. Het GMF pleit daarom voor een fietsstratennetwerk of fietszones.

De stad heeft momenteel bijna twintig officiële fietsstraten. Daar mogen automobilisten geen fietsers inhale, auto’s zijn er als het ware te gast. De fietsstraten zijn te herkennen aan de speciale borden en aan het rode of roodbruine asfalt.

Volgens het GMF zijn er in Gent 450 ‘officieuze’ fietsstraten. “De wegcode geeft aan dat een automobilist minstens één meter moet laten tussen auto en fietser. Volgens onze berekeningen mag je in straten waarvan de rijweg smaller is dan 4,45 meter als auto geen fietser inhalen. Die straten zijn dus de facto fietsstraten”, klinkt het.

“In theorie zou de stad van elke te smalle straat ook werkelijk een fietsstraat kunnen maken. Maar in vele smalle baantjes is er zo weinig verkeer - zowel qua fietsers als qua automobilisten - dat een officiële herinrichting als fietsstraat overdreven zou zijn. Het lijkt ons dan ook logischer om hele wijken af te bakenen als fietszone. Zo krijg je aaneengesloten gebieden waar de auto te gast is en waarbinnen fietsers niet mogen worden ingehaald”, aldus het GMF.

Checken of uw straat een officieuze fietsstraat is kan hier.