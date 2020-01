GMF heeft kritiek op voorstandsnetwerk NMBS: ‘Slechts 28% stations heeft een toilet’



Erik De Troyer

30 januari 2020

17u25 0 Gent Het Gents MilieuFront onderzocht het bestaande voorstadsnet (S-netwerk) van de NMBS en stelde vast dat er sinds de invoering in september 2018 maar weinig veranderd is.

“Vele stations in het S-netwerk scoren slecht op vlak van treinaanbod en voorzieningen”, zegt het GMF dat vrijwilligers alle 28 S-treinstations rond Gent liet bezoeken en evalueren. Het gaat om zowat alle treinstations in het Meetjesland, Gent en de ruime omgeving van Wetteren die langs een vroegere L-lijn lagen. Nu zijn dat S-lijnen.

Iets meer dan een jaar geleden werd het S-netwerk ingevoerd. Het hield onder andere in dat er meer treinen zouden stoppen in Gentbrugge. “Het heeft een aantal kleine verbeteringen met zich meegebracht. Maar het ontbreekt de overheid en de NMBS aan een echt plan om te investeren in een substantiële verbetering van het treinaanbod en de voorzieningen. Bovendien kan je niet met één ticket binnen het gebied van het S-netwerk vlot overschakelen op verschillende vormen van openbaar vervoer”, zegt het GMF.

Het GMF heeft opmerking over het aantal treinen. Zo moet het merendeel van het S-netwerk het tijdens de daluren met maar één trein per uur stellen. “Om echt van een hoogwaardig voorstadsnet te spreken die de concurrentie kan aangaan met de auto moeten de treinen in alle s-treinstations om het half uur halt houden én later rijden zodat men pakweg uit Aalst, Dendermonde, Eeklo … kan deelnemen aan culturele activiteiten in Gent en omgekeerd”, klinkt het.

Ook de voorzieningen laten te wensen over. Zo heeft maar 28% van de stations in de rand van Gent een toilet. Slecht 8 van de 28 stations zijn toegankelijk met een rolstoel. “Er zijn doortastende maatregelen en substantieel meer budget nodig om van het S-netwerk een volwaardig stadsnetwerk te maken”, besluit het GMF.