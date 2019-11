GMF heeft eigen circulatieplan voor Sint-Amandsberg: “Leid verkeer om via R4, zo blijft wijk toegankelijk” Erik De Troyer

21 november 2019

19u00 0 Gent Het Gents Milieu Front (GMF) heeft zelf haar verkeersplan voor de wijk Sint-Amandsberg opgesteld. De organisatie wil de stad overtuigen om het doorgaand verkeer uit de wijk te weren door het via de R4 en Verapazbrug te sturen. Daardoor zou de wijk zowat ontdaan worden van steenwegen.

Op dit moment bekijkt de stad hoe het de mobiliteit van Sint-Amandsberg kan aanpakken met een verkeersplan, een circulatieplan op wijkniveau zeg maar. Vast staat dat het Heilig Hartplein een make-over krijgt. Op dit moment bevraagt de stad de bewoners van de wijk. Het GMF doet nu zelf een duit in het zakje. “We hebben het gevoel dat de plannen van de stad niet heel ingrijpend zullen zijn. We horen er weinig over en dat baart ons zorgen. Daarom willen wij ook wat verder vooruit kijken dan een nieuw centrumplein en enkele straten die eenrichtingsverkeer worden”, zegt Steven Geirnaert van GMF. “Dit is geen plan dat te nemen of te laten is. We leggen dit op tafel ter discussie.”

Barrières

Het Gents Milieu Front zat aan tafel met een zestal plaatselijke bewonersgroepen en fietsorganisatie Velodroom. Zij bekeken de frustraties en de kansen van de wijk. Frustraties zijn er in elk geval genoeg. Zo’n 20 kruispunten in de wijk worden als gevaarlijk omschreven. “Onze wijk telt een pak barrières. De steenwegen bijvoorbeeld die dwars door de wijk snijden, maar ook de Schelde. Die kan je enkel oversteken via Gentbruggebrug en daar is geen gescheiden fietspad. Alle verkeer moet er door die smalle trechter. Veel inwoners van Sint-Amandsberg willen hun kinderen niet naar Gentbrugge naar school sturen, omdat ze dat punt dan zes jaar lang voorbij moeten met de fiets. Die barrières moeten overwonnen worden. Waarom geen fietsbruggen over de Schelde?”, aldus Bart Pannemans van Velodroom.

Meer groen

De onderzoekers hebben ook een plan op langere termijn. “Vandaag stuurt elke gps het verkeer voor Gent langs de Antwerpsesteenweg, de Victor Braeckmanlaan of de Dendermondsesteenweg. Verzadigde steenwegen zorgen voor lucht-, geluids- en geuroverlast veroorzaakt door gebruikers van buiten de wijk. Eens de Verapazbrug er is moet het mogelijk zijn om dat verkeer via de R4 om te leiden en tegelijk de wijk toegankelijk te houden voor lokale bewoners en openbaar vervoer”, zegt Lieven Symons. “Wie weet, kan er op termijn zelfs één van die steenwegen verdwijnen. Sowieso willen we in heel de wijk meer groen. Dat is vaak moeilijk te realiseren omdat er dan een volledige heraanleg van de straat nodig is, maar met tijdelijke grote bloembakken kan dat ook. Verder stellen we voor om zo veel mogelijk woonstraten eenrichtingsverkeer te maken om zo extra ruimte te creëren.”

Schepen Filip Watteeuw (Groen) wil voorlopig niet reageren op het GMF-plan. “We zijn momenteel volop bezig met het bevragen van de buurt. We juichen het uiteraard toe dat het GMF meedenkt over de toekomst van de wijk, maar laat ons eerst kijken wat er naar voor komt uit ons participatietraject met de rest van de buurt.”