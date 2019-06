GMF en Fietsersbond schilderen zélf fietspad op gevaarlijke plek Sabine Van Damme

18 juni 2019

20u41 3 Gent Vrijwilligers van het Gents MilieuFront en de Fietsersbond hebben deze avond gewoon zélf een fietspad geschilderd in Sint-Denijs-Westrem. “Zo stellen we de gebrekkige veiligheid voor fietsers aan de kaak”, klinkt het.

De Jean-Baptiste Gieylaan / Hemelrijckstraat in Sint-Denijs-Westrem is onveilig voor fietsers. Dat vinden alvast de Fietsersbond en het GMF. Om gebrekkige veiligheid aan de kaak te stellen én meteen de situatie te verbeteren, hebben ze vanavond gewoon zelf fietsmarkeringen op het wegdek aangebracht. Dat gebeurde met bio-afbreekbare verf, zodat ze zeker geen boete aangesmeerd kunnen krijgen. In principe blijven de fietsicoontjes een maand staan, tenzij er een paar stevige regenbuien passeren, dan verdwijnen ze sneller. Het is niet de eerste keer dat de Fietsersbond en het GMF zelf een fietspad schilderen. Vorig jaar deden ze dat ook al eens in Oostakker.