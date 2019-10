GMF bindt de strijd aan tegen openstaande koelkastdeuren Sabine Van Damme

07 oktober 2019

17u11 0 Gent Een koelkast laten open staan, wie doet dat nu? Veel supermarkten, zo blijkt uit een onderzoek van het Gents MilieuFront. Liefst 2.000 vierkante meter open koelkast vonden ze.

Na de strijd tegen openstaande winkeldeuren, heeft het GMF het nu gemunt op koelkasten en vriezers. “Open koelkasten zijn energievreters. Ze draaien non-stop om voedingswaren te koelen, maar hebben geen deuren om de koelte te bewaren. In Gent is er nog altijd meer dan 2.000 m² aan open koelkasten te vinden”, klinkt het.

Het voorbije voorjaar gingen vrijwilligers van Gents Milieufront (GMF) langs bij de meeste supermarkten in Gent, op zoek naar koelkasten en diepvriezers die permanent open staan. “62 supermarkten en superettes telden samen 2.087 m² oppervlakte aan open koelkasten. In 55 van de 62 bezochte winkels vonden we nog koelkasten zonder deuren, slechts 7 hielden alle koelwaren afgesloten. GMF vraagt dat de supermarkten consequent zijn in hun duurzaamheidsbeleid en al hun koeltoestellen afsluiten, zodat hier niet langer onnodig energie aan wordt verspild.”

12 jaar geleden deed het GMF een gelijkaardige meting bij 27 Gentse vestigingen van supermarkten. Toen vonden vrijwilligers nog open koelkasten bij alle supermarkten. Vandaag is het beter, maar nog lang niet ok.