GLV Taverne aan Leie is eerste Gentse horecazaak met voorhoofdscanner Wietske Vos

08 augustus 2020

16u31 11 Gent Wie iets wil eten of drinken in de GLV Taverne aan de Snepkaai moet zijn gegevens achterlaten en zijn temperatuur laten meten met de spiksplinternieuwe voorhoofdscanner die bij de ingang van de brasserie staat te blinken. GLV Taverne is de eerste Gentse horecazaak die zo’n scanner heeft aangeschaft. “Het apparaat stond eerst aan de ingang van het terras, maar daar is het nu zo warm dat hij tilt slaat”, zegt uitbater Lesley De Craene.

Lesley De Craene, ook penningmeester van de bootvereniging Gentse Leie Vaarders (GLV), nam de beslissing te investeren in een voorhoofdscanner om de temperatuur van zijn klanten direct te meten. “Je moet mee met je tijd, ook in coronatijden”, redeneert De Craene. “Door dit apparaat, dat ongeveer 550 euro kost, kan ik mensen de zekerheid bieden dat ze hier veilig zitten. Ik krijg veel oudere mensen in mijn taverne, en ik merk dat die toch meer schrik hebben om besmet te raken.”

Alarm bij 37,3°C

Normaal is er op het terras van GLV Taverne plaats voor 250 personen, nu voor 150 en nog eens 50 op een extra terras aan de zijkant. De tafels staan er netjes op afstand. Wie arriveert, moet zijn gegevens achterlaten en krijgt de vraag even bij de scanner langs te lopen. De scanner geeft een alarm als de lichaamstemperatuur van een persoon 37,3°C of hoger is. “Veel mensen komen rechtstreeks van een boot, waar ze in de zon hebben gezeten”, aldus De Craene. “Dan heeft iedereen koorts, als het ware. Eerst moeten ze enkele minuten afkoelen, en daarna wordt er weer gemeten. Als de temperatuur dan nog zo hoog is, mogen ze niet binnen. Nee, dat is nog niet gebeurd, en hopelijk gebeurt het ook niet.”