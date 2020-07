Glasworkshops van Gentse Feesten gaan door Jill Dhondt

08 juli 2020

13u18 0 Gent De Gentse Feesten zoals we ze kennen gaan niet door dit jaar, maar de workshops van Gent Glas wel. Vanaf 14 juli kan je naar hun studio afzakken om je eigen bloem te blazen in glas.

Kunnen je vakantieplannen niet doorgaan door het coronavirus, maar ben je wel op zoek naar een leuke activiteit deze zomer? Gent Glas heeft een oplossing. Vanaf de start van de Gentse Feesten organiseert de studio workshops waarin je gesmolten glas kan omvormen tot een bloem. De kleuren en de vorm kies je zelf. Elke deelnemer manipuleert het hete glas op eigen houtje met hulp van een instructeur.

Gent Glas is een openbare glasstudio, café en galerie in het hart van Gent. Het team bestaat uit glasmakers van over de hele wereld dat elke week samenkomt. Hun doel is om glas naar een breed publiek te brengen en een duurzame glasgemeenschap op te bouwen.

De workshops vinden plaats van 14 juli tot 15 augustus in Huidevetterken 24, Gent. Meer info via de website.