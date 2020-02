Gitarist Wolf Vanwymeersch zet na The Van Jets zinnen op Gentse supergroep: “Bij Elefant voel ik mij een enthousiast kind” LH

06 februari 2020

08u24 0 Gent Sinds het ter ziele gaan van The Van Jets timmert Wolf Vanwymeersch (43) met drie andere ervaren rotten uit de Belgische muziekscene aan zijn eigen muziekavontuur. Elefant heeft net zijn tweede plaat Bejahung uit op het Gentse label 9000 Records en speelt op Valentijnsdag in de Charlatan.

Vorig jaar stopten The Van Jets op een hoogtepunt. Vanwymeersch, oorspronkelijk afkomstig uit Aalter, maakte vijftien jaar deel uit van de succesvolle rockband met roots in Oostende. Nog voor The Van Jets ermee stopten, richtte hij Elefant op met Mario Govaert (40), die opgroeide in Veldegem (Zedelgem). Met Elefant speelt Vanwymeersch iets helemaal anders dan de muziek van The Van Jets.

“Ik speelde met Mario voordien al een tijdje in Gung Ho waarmee we klassiekers uit de surfmuziek brachten”, zegt hij. Future Old People Are Wizards, Drums Are For Parades, The Arquettes en The Antler King zijn nog andere groepen van de leden van Elefant. Die namen zullen zeker een belletje doen rinkelen bij de Gentse muziekfanaat.

In december 2014 werden Gentenaar Stijn Vanmarsenille (41) en Maarten Flamand (42), afkomstig uit Hansbeke, erbij gehaald en begonnen de vier te repeteren onder de naam Elefant. “Ons eerste optreden was in maart 2015 in de kelder van Koen Vanneste, die sommige Gentenaars misschien kennen als dj De Witte Neger. Koen organiseerde er optredens onder de naam Rock am Küche”, legt Vanwymeersch uit. “Dat was voor ons een legendarische show. Nadien ging het feestje tot zes uur ’s ochtends door.”

Hoe heb je Maarten en Stijn leren kennen?

“Ik leerde Maarten op mijn vijftiende kennen in jeugdhuis De Spiegel in Aalter. Ik heb ooit de muziek van zijn eerste bandje opgenomen en gemixt. Maarten was toen al een muzikale god voor mij. Elefant was eigenlijk een goed excuus om eindelijk samen te spelen. Stijn was de live de keyboardist bij Waldorf, een van mijn andere bands. En het klikte meteen, zowel op muzikaal als op menselijk vlak.”

Met The Van Jets heb je vijftien jaar ervaring op de teller. Is het anders om te spelen bij Elefant?

“Bij The Van Jets was ik meer een uitvoerende muzikant. Johannes (Verschaeve, frontman, nvdr) schreef bijna alle nummers. Ik kreeg nieuwe songs te horen en die trachtte ik af te stemmen met mijn ideeën. Bij Elefant schrijf ik de meeste nummers en zet ik de grote lijnen uit.”

Je speelt met ervaren muzikanten. Gaat dat makkelijker of minder vlot in vergelijking met spelen in een beginnend bandje?

“Nu is alles gemakkelijker: we weten wat we waard zijn en wat we willen. Ik voel me bij Elefant meestal een enthousiast kind, en toegegeven soms ook een gefrustreerde veertiger.” (lacht)

Wat zijn jullie tofste en meest legendarische optredens van de voorbije jaren?

“Er zijn er veel, dus ik pik er graag drie uit. Op de Gentse Feesten van 2018 speelden we om 4 uur ‘s nachts in het Trefpunt en het was de max om de menigte te zien meegaan in onze gekte. Ook Absolutely Free Festival in 2016 was memorabel. We speelden er al om 4 uur in de namiddag, maar dat was enorm plezant. Ook ons concert in Kaffee ’t Hof in het Nederlandse Middelburg vorige maand was heerlijk. Het was een try-out voor onze nieuwe plaat, maar het geeft me nog altijd energie als ik er aan terugdenk. Dat blijft ook de ambitie met Elefant: naast goeie muziek maken ons blijven amuseren en veel spelen.”

Mis je The Van Jets ondertussen al een beetje?

“Met The Van Jets hebben een heel leuk afsluitjaar gehad. Iedere show die we speelden, was eentje dichter bij het einde en die spanning was eigenlijk wel heel mooi. Maar sinds het einde van de band heb ik nog geen dag stilgezeten en de jongens af en toe gezien, dus het missen valt mee.”