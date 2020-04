Gitarist van Arid verzamelt ondanks coronacrisis in 24 uur tijd 150 beschikbare jobs bij start-ups Erik De Troyer

01 april 2020

17u48 0 Gent De coronacrisis zet ook de arbeidsmarkt onder druk, maar toch wordt er ook nog aangeworven. David Du Pré, Start-up Coach en gitarist van Arid, lanceerde daarom een lijst waarin alle jonge bedrijven jobs kunnen posten die ondanks de coronacrisis toch nog ingevuld moeten worden.

“De vrees is dat de komende weken heel wat mensen zonder werk komen te zitten. De realiteit is dat bedrijfsleiders nu gaan kijken hoeveel cash ze op de bank hebben, hoeveel er verbrand wordt en hoe men de juiste keuzes kan maken om op een efficiënte manier een gezonde toekomst tegemoet te gaan, rekening houdende met een vertraagde groei. Mensen zijn één van die kosten, maar zouden snel moeten kunnen ingezet worden daar waar er wel nog nood is”, aldus Du Pré die al tien jaar opstartende bedrijven begeleidt.

Du Pré lanceerde daarom een document waarin alle zaakvoerders beschikbare jobs mochten aanvullen. “Ondanks de situatie zijn er nog steeds heel wat bedrijven op zoek naar personeel. Op 24 uur tijd hebben we zo 150 beschikbare jobs kunnen verzamelen en van de zaakvoerders krijg ik te horen dat er ook al volop voor die jobs gesolliciteerd wordt. Ik ben vooral bezig met beginnende technologiebedrijven maar dat is zeker geen must. Iedereen die een beschikbare job heeft kan die toevoegen aan de lijst”, zegt hij.

De lijst is hier te vinden.