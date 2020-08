Gigantische muurschildering brengt lokale mascotte en buurtbewoners van Nieuw Gent in beeld Jill Dhondt

25 augustus 2020

13u32 11 Gent Nieuw Gent heeft er sinds vandaag een nieuwe, reuzachtige muurschildering bij. Aan de zijgevel van een huizenblok in de Kikvorsstraat tekende de Spaanse artiest Taquen vijf ooievaars, een verwijzing naar de lokale mascotte: een levensechte ooievaar, naar vele buurtbewoners met een migratieachtergrond en naar de buurt in beweging. “We willen de bewoners iets geven om trots op te zijn, en buitenstaanders een reden om naar hier af te zakken.”

Het is niet de eerste keer dat een gevel in Nieuw Gent een reusachtige muurschildering krijgt. Eind januari sprak Wallin’ de Spaanse artiest Slim Safont aan om een kunstwerk te maken voor een gelijkaardige gevel in de Edelsteenstraat. “Daarna hebben we portfolio’s ontvangen van een dertigtal artiesten van over de hele wereld die met ons wouden samenwerken”, zegt Rick Molyneux van Wallin’. “Taquen was één van de eerste die ons contacteerde. Het is een jonge maar erg getalenteerde artiest, toevallig ook uit Spanje.”

Taquen kreeg de muur aangeboden in de Kikvorsstraat, en wou zich voor de invulling inspireren op de buurt. “De ooievaars verwijzen ten eerste naar de lokale mascotte: Pino. Dat is een echte ooievaar die al jarenlang op dezelfde lantaarnpaal gaat zitten in Nieuw Gent. Meestal zijn ooievaars met twee, maar Pino is altijd alleen. Waarom dan toch meerdere ooievaars op de muurschildering? Omdat Taquen merkte dat er veel migranten wonen in de buurt die net zoals de vogels hun vleugels hebben uitgestrekt. Tot zijn grote vreugde heeft hij zelf Spaans kunnen spreken met een paar buren die naar Gent verhuisd waren. Ten derde is de jonge artiest ook steeds op zoek naar beweging in zijn werk. Zijn laatste murals waren allemaal portretten van vogels in volle vlucht. De muur is dus een verzameling van verschillende elementen in één gevelschildering.”

Place to be

De graffiti van de kindjes bedekte zo goed als de hele gevel. Taquen heeft bewust enkel de ooievaars ingekleurd, en de rest van de bakstenen muur onaangeraakt gelaten. “Hij artiest wou de bewoners niet het gevoel geven dat het werk naar hen riep als ze passeerden. Hij vertrekt vandaag, maar de buren moeten nog jaren naar zijn muurschildering kijken. Taquen vond het daarom belangrijk dat zijn graffiti mooi mengde met de omgeving.” Wallin’ had als hoofddoel om het imago van de buurt op te krikken. Ze wouden de bewoners iets geven om trots op te zijn, en buitenstaanders een reden om naar hier af te zakken.