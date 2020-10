Gigantische EQUALITY-muur op Fransevaart afgebroken Jill Dhondt

17u19 3 Gent Letterknecht schilderde midden juni het woord ‘equality’ in reuzegrote letters op de achtergevel van supermarkt Aldi in Ledeberg. Om plaats te maken voor een nieuw bouwproject werd de muur vandaag gesloopt.

Maarten Leenknecht maakte de muurschildering enkele maanden geleden naar aanleiding van de dood van de Amerikaanse George Floyd. Het gebeuren zorgde ervoor dat de Black Lives Matter-beweging wekenlang de internationale media beheerste. Letterknecht wou mee een vuist maken tegen racisme en schilderde daarom het Engelse woord voor gelijkheid in koeien van letters op de achterkant van het pand.

De Gentse docent en kunstenaar werkte vijf dagen aan een stuk om de muur af te krijgen, ook als wist hij dat die vroeg of laat zou afgebroken worden. Het gebouw zou normaal in september sneuvelen, maar het werk bleef gelukkig nog enkele weken staan. Vandaag was het dan uiteindelijk zover. Plots kreeg de kunstenaar een bericht dat de afbraakwerken begonnen waren. De hele site moet plaatsmaken voor nieuwe winkels en appartementen.