Gigantisch luchtkasteel van 2.000 vierkante meter opent deuren in Gent Jill Dhondt

14 februari 2020

15u26 40 Gent Dok Noord heeft er een nieuwe attractie bij, en wat voor één: een opblaasbaar park van tweeduizend vierkante meter groot. Het gigantische springkasteel Jump Sky, op de plek waar vroeger voetbalterreintjes lagen, is uniek in Europa. Bezoekers kunnen er zich uitleven op niet minder dan veertig attracties.

Het opblaasbaar park is het zusje van een trampolinepark, dat vier jaar geleden geopend werd in Lochristi. “Beide parken draaien rond springen, en werden in zwart en geel aangekleed”, zegt Bram Vander Sype, die samen met zijn broer Bert Vander Sype en Preben Declef eigenaar is van het park. Het luchtkasteel in DOK Noord is de eerste en enigste van zijn soort in ons land. “Het is zelfs uniek in Europa, je hebt er enkele in Engeland en Polen, maar in het algemeen is het een zeldzaam iets. De meeste parken bestaan uit losse kastelen, terwijl het onze uit één groot luchtkasteel bestaat, dat maakt het zo bijzonder.” In mei komt er nog een derde vestiging bij in Aalst, dat zal een combinatie worden van een opblaasbaar- en een trampolinepark.

Eén groot springkasteel

Het gigantische speelkasteel wordt in stand gehouden door 34 blazers. Om competitie en spel te creëren, werden veertig attracties toegevoegd. “Hoe meer je probeert, hoe behendiger je zal worden”, zegt Preben. Rondom het kasteel, aan de uiteinden, ligt een 150 meter lange obstakelbaan. “De bedoeling is om deze zo snel mogelijk af te leggen, en om elkaar tegen te werken. Elke hoek heeft ook een ontsnappingsdoorgang, om de veiligheid te garanderen. We hebben ook evacuatieroutes aangelegd, telkens in nauwe samenwerking met de brandweer.” Op het enorme luchtkussen staan nog een kasteel, een berg, een worstelring, een schommel, een interactieve klimmuur, een sportkooi, een behendigheidsring en zoveel meer. Elke sessie eindigt met een lichtshow, op maat van de muziek.

Wie een uurtje gesprongen, geklommen, getrokken, geduwd, gegleden en gekropen heeft zal het wel merken: naast plezant is het luchtkasteel ook intensief. “We wouden een mengeling aanbieden van entertainment, sport en sociaal contact”, geeft Bram aan. “We hebben boven ook zitruimtes voorzien, met zicht op het luchtkasteel, voor wie even wil uitrusten.”

Bedoeld voor elke leeftijd

Wie zes jaar is of meer, is welkom in het opblaasbare park. “Het is bedoeld voor alle leeftijden, voor kinderen maar ook voor jongeren en volwassenen”, geeft Bram aan. “We willen zoveel mogelijk doelgroepen aanspreken, voor diverse gelegenheden. Ons springkasteel is geschikt voor feestjes, sportdagen, teambuildings enzovoort. Je kan gewoon langskomen, maar reserveren is aangeraden. Op de website kan je checken of er nog plaats is, zelfs tot vlak voor je wil komen.”

Jumpsky in DOK Noord is open van woensdag tot zaterdag, vanaf 16 uur. Speciaal voor hun opening kost een uurtje in het park maar 9,5 euro.