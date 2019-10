Gezondheidsboek Gentse dokter meteen op 4 in boeken-top-10 Sabine Van Damme

19 oktober 2019

16u11 0 Gent De Gentse sportdokter Servaas Bingé duikt met zijn gezondheidsboek ‘De Lijst’ meteen op op de 4de plaats in de boeken-top-10 van de Standaard Boekhandel. Met het boek wil Bingé mensen zichzelf gezonder laten maken door voeding.

In de categorie non-fictie moet De Lijst alleen nog psychiater Dirk De Wachter met ‘De Kunst van het Ongelukkig Zijn’ en de laatste kookboeken van Sandra Bekkari en Pascale Naessens laten voorgaan. ‘De Lijst’ is nochtans géén kookboek (al staan er wel recepten in) en ook geen dieetboek. Het boek stelt dat mensen er zélf voor kunnen zorgen dat ze zich stukken beter, fitter en energieker gaan voelen door wat ze eten, en vooral, wat niet. Door 10 dagen alleen te eten wat een wetenschappelijk onderbouwde lijst van compleet onschadelijke producten voorschrijft, en dan alle andere voedingsstoffen weer toe te voegen, kunnen mensen zelf ontdekken waar hun lichaam slecht op reageert. En dat kan zelfs om de meest simpele of ‘gezonde’ producten gaan, zoals tomaten of citrusvruchten. ‘De Lijst’ was in een mum van tijd uitverkocht en is al aan zijn tweede druk toe.

Het boek is nu opnieuw overal verkrijgbaar.