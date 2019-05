Gezocht: straffe schoolherinneringen over ‘de vrije vakschool’ Erik De Troyer

28 mei 2019

17u18 7

Technische school Sint-Antonius in de Holstraat bestaat 99 jaar en dus zit er een jubileum aan te komen. Daarom is de school op zoek naar ex-leerlingen of medewerkers met straffe anekdotes.

“Ter gelegenheid van onze 100ste verjaardag zoeken we naar 100 herinneringen van oud-leerlingen en -medewerkers”, legt directeur Wouter Boute van HTI Sint-Antonius uit. “Tijdens ons Open School Feest afgelopen vrijdag sprokkelden we alvast de eerste anekdotes. We nodigen iedereen graag uit om onze oproep naar herinneringen massaal te helpen verspreiden.”

“Opgericht in 1920 als de Vrije Vakschool voor Jongelingen werd ‘de Holstraat’ al snel een begrip bij de Gentenaars. De school bood veel kwetsbare jongeren een springplank naar een betere toekomst. Dat traject verliep niet altijd van een leien dakje, maar levert wel beklijvende anekdotes op”, aldus Boute. “Eén van onze leerlingenbegeleiders moest bijvoorbeeld zijn baard afdoen omdat zijn leerlingen 1.500 euro inzamelden voor het goede doel.”

Wie straffe herinneringen heeft kan die sturen naar het mailadres 100jaar@htisa.be