Gezocht: nieuwe uitbater voor kortere en kleinere Winterfeesten

Erik De Troyer

03 april 2020

15u21 0 Gent De Gentse Winterfeesten zijn op zoek naar een nieuwe organisator. De toekomstige Winterfeesten zullen er wel anders gaan uitzien. Ze zijn korter want ze eindigen voortaan steevast op 31 december. Het Veerleplein wordt niet meer meegenomen. Van alle eet- en drankkramen moet 25% veggie, bio of fairtrade aanbieden. Al lijkt het er wel op dat de ijspiste gewoon een ijspiste blijft in plaats van de aanvankelijk geopperde kunststof-piste.

Dat de stad op zoek moet naar een nieuwe uitbater is geen verrassing. Elke organisator tekent een contract voor een beperkt aantal jaren. De stad zoekt nu iemand voor 2020, 2021 en 2022 maar dat contract kan verlengd worden tot 2025. De organisator staat in voor de inrichting van een kerstmarkt, een ijspiste, aangepaste programmatie en de sfeerverlichting op zeven pleinen.

Enkele maanden geleden werd nog geopperd om over te schakelen op een schaatsbaan in kunststof of zelfs een rolschaatsbaan. Zo ver lijkt het echter niet te komen. In de aanbesteding staat wel degelijk dat het om een ijspiste moet gaan. Alle generatoren moeten wel voorzien worden van geluidsisolatie en er zijn ook eisen gesteld qua isolatie. Het ziet er dus naar uit dat we de komende drie jaar zeker nog op ijs schaatsen.

Een verandering die al aangekondigd was: de Gentse Winterfeesten worden wat korter. De editie van 2020 zal starten op donderdag 9 december en eindigen op 31 december. Op die manier wordt de laatste week van de Winterfeesten geknipt. Dat is traditioneel de week waarop er een pak minder volk naar de binnenstad komt omdat iedereen dan wel genoeg kerstmarkten gezien heeft. Nogal wat standhouders vonden dat die week het sop de kool niet waard was.

Het Sint-Veerleplein is niet langer opgenomen in de aanbesteding. De voorbije jaren probeerde men daar verschillende zaken uit zoals een foodtruck-festival maar het lokte weinig volk en straalde weinig sfeer uit. Ook de Groentenmarkt hoort bijgevolg niet meer tot de feestenzone. De Gentse Winterfeesten worden dus een stuk kleiner.

Ten slotte stelt de stad ook haar eisen voor de kramen. Van alle kramen mag maximaal 40% ingenomen worden door eten en drank. Van de eetstanden moeten er minstens 25% vegetarische, veganistische, lokale, bio- of fairtrade-producten aanbieden. Van de drankstanden moet 25% bio, lokaal of fairtrade zijn.

Kandidaten kunnen een dossier digitaal indienen via feestenenambulantehandel@stad.gent tot en met 15 mei 2020 om 12 uur. Een jury beoordeelt de kandidaturen aan de hand van verschillende criteria die te maken hebben met het algemeen concept (50%), de duurzaamheidsvisie (30%) en de prijs (20%). Dat laatste is het bedrag dat de organisator de stad wil betalen om de Winterfeesten te mogen organiseren.